Mercato Milan, Moncada fa sul serio: affare da 18 milioni!

Geoffrey Moncada è tornato a seguire uno dei suoi pupilli di mercato: il direttore tecnico del Milan sta lavorando al colpo in difesa.

Dopo un’annata praticamente disastrosa, il Milan si prepara a cambiare pelle e sopratutto strategie per la prossima stagione. Il via alla rifondazione avverrà con l’inserimento di Igli Tare, scelto dalla dirigenza rossonera come nuovo direttore sportivo. L’ex Lazio oggi dovrebbe firmare con il Diavolo, legandosi con un contratto triennale da 800 mila euro. In vista dell’estate, la società conta di cambiare molto all’interno della rosa, dando vita ad una vera e propria rivoluzione che ovviamente coinvolgerà anche la difesa. Tra i partenti ci sarebbero Fikayo Tomori, nel mirino di alcuni club della Premier, e Malick Thiaw, corteggiato da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Per rimpiazzarli, il Milan sarebbe ritornato su una vecchia fiamma, che attualmente gioca in Bundesliga.

Moncada torna sul suo pallino di mercato: affare da 18 milioni di euro

Secondo quanto riportato da TeamTalk, tra i pensieri di mercato del Milan sarebbero tornato a farsi strada il nome di Diogo Leite. Si tratta di un difensore centrale dell’Uninon Berlino, che Geoffrey Moncada segue già da tempo. La società rossonera, di fatto, si sarebbe piazzata in prima fila per assicurarsi le prestazioni del calciatore classe 1999.

Diogo Leite, cresciuto nel settore giovanile del Porto, è il principale leader della retroguardia dell’Union Berlino. In questa stagione, il giocatore portoghese di piede mancino ha raccolto 31 presenze (2638 minuti in campo), un gol e 2 assist. Il valore di mercato del difensore ammonta sui 18 milioni di euro, una cifra poi che abbordabile per il Milan. Sul centrale si sarebbe fiondato anche il Lipsia.