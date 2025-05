Mercato Milan, piovono conferme sulla cessione: annuncio in diretta

Il mercato in casa Milan vedrà tanti stravolgimenti nelle prossime settimane ed il club è pronto a cambiare tutto.

Complice un’annata da dimenticare in casa Milan ci saranno tanti cambiamenti e diversi addii al termine di questa stagione. Il neo direttore sportivo Igli Tare è al lavoro senza freni ed è consapevole che all’interno del club c’è bisogno di una vera ed importante rivoluzione in tutti i reparti, la società sa dove intervenire e dove invece cedere senza sosta.

Attraverso il suo canale Youtube il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto su diversi club di serie A e tra questi c’è anche il Milan. La società cambierà molto e sembrerebbe aver ormai già deciso cosa fare del futuro di Kyle Walker, terzino arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto nel mese di Gennaio.

Niente Milan, Tare ormai ha deciso

Su Youtube Moretto ha fatto il punto su alcune trattative e tra queste ha parlato anche di Walker, difensore di esperienza che dopo una buona partenza è calato alla distanza, complice anche diversi problemini fisici. Ecco le parole a riguardo del giornalista italiano:

“Milan e City non parlano di Walker, il suo capitolo in rossonero sembra essere chiuso. Il Milan stava ragionando settimana fa ma non era convinto del rapporto qualità/prezzo. In questi giorni c’è stata la comunicazione che il club non lo riscatterà”, ha spiegato cosi Moretto.