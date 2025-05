Mercato Milan, pronto il colpo dalla Grecia: c’è l’annuncio

Il Milan ha messo nel mirino un nuovo nome per rinforzare la propria rosa: gli uomini di mercato del club rossonero stanno preparando il colpo dalla Grecia.

Sarà un’estate movimentata per il Milan. Dopo una stagione nefasta, la società rossonera ha l’obbligo di rialzarsi e dare inizio ad un nuovo ciclo per ritornare subito ai vertici della Serie A. Il club lombardo si affiderà principalmente alle competenze di quello che sarà il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, sarà l’ex Lazio a ricoprire la carica di ds rossonero. A lui il difficile incarico di portare un nuovo allenatore e di costruire una rosa competitiva per ritornare ai vertici della Serie A.

Colpo dalla Grecia: il Milan fa sul serio!

Uno dei reparti su cui lavorerà il Milan è l’attacco. Con Abraham di rientro a Roma e gli attuali punti di domanda su Jovic, presto il Diavolo potrebbe decidere di portare all’ombra di Milano un nuovo bomber da affiancare a Santiago Gimenez. L’idea sarebbe quella di trovare un vice del centravanti messicano. Nel tentativo di trovare la giusta soluzione, il Milan starebbe guadando maggiormente in Serie A. Nei radar del Diavolo sarebbero finiti nomi come quelli di Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic.

Il Milan, però, sta facendo delle riflessioni ponderate anche per quanto riguarda la trequarti di campo. Infatti, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Rudy Galetti, la società rossonera avrebbe messo gli occhi su un giovane talento del calcio greco. Il Diavolo sembra essersi fiondato sulle tracce di Giannis Konstantelias, in procinto di lasciare il Paok in vista della prossima finestra di mercato.

Nelle scorse ore, per Giannis Konstantelias si è parlato di un possibile trasferimento in Russia, ossia, allo Zenit San Pietroburgo. Rumors che l’agente del giovane talento, Leonidas Athanasoulas, ha smentito categoricamente. Il Milan ci starebbe facendo un pensiero, ben consapevole del potenziale del trequartista classe 2003. Il talento greco ha delle ottime qualità tecniche e una sopraffina visione di gioco, oltre a saper calciare con ambo i piedi.

In questa stagione, il giocatore greco ha totalizzato 10 gol e un assist in 47 presenze. Stando a quanto riportato da Transfermarkt, il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai 17 milioni di euro. Giannis Konstantelias, che con il Paok ha in essere un contratto fino al 2027, avrebbe generato interesse anche in club come la Fiorentina e il Benfica.