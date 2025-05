Mercato Milan, Reijnders ai saluti: la prossima settimana deciderà tutto

Il Manchester City fa sul serio per Reijnders: i Citizens sono pronti all’attacco.

Le stagioni di Milan e Manchester City si sono concluse in maniera abbastanza deludente. Da sottolineare che se da una parte i rossoneri devono fare i conti con un’annata negativa e senza certezze sul futuro, dall’altra la squadra di Pep Guardiola ha già staccato il biglietto per la prossima Champions League. E questo fa tutta la differenza, soprattutto sul piano del mercato.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il City avrebbe messo nel mirino Tijjani Reijnders, uno dei pochi ad aver mantenuto un rendimento costante nella travagliata stagione milanista.

Reijnders-Milan, addio certo: parte la strategia del City

Il centrocampista olandese piace molto a Guardiola, che lo considera un possibile erede di Kevin De Bruyne, il cui futuro a Manchester non è più così certo.

Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe assolutamente privarsi del numero 14. Anzi, l’idea è quella di costruire la nuova squadra proprio attorno a giocatori come lui. Tuttavia, quando il Manchester City decide di muoversi per davvero, l’aspetto economico difficilmente rappresenta un ostacolo. Ecco perché i prossimi giorni saranno decisivi: in settimana, si legge, potrebbe partire l’offensiva ufficiale del club inglese.

Il Milan farà il possibile per resistere, ma il rischio di un “Tonali-bis” non è da escludere. Soprattutto se l’offerta si avvicinasse o superasse i 70 milioni di euro. In quel caso, anche il muro più solido potrebbe iniziare a scricchiolare.