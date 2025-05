Mercato Milan, scelto il vice Gimenez: Moncada vuole lui

Il Milan ha fatto una scelta chiara su chi sarà il vice Gimenez nella prossima stagione: Moncada pesca dalla Serie A.

Il Milan ripartirà dalle sue certezze in vista della prossima annata e una di queste prende il nome di Santiago Gimenez. Nonostante il periodo complicato, da cui il messicano pare essere uscito, il club rossonero punterà forte sul suo numero 9 anche nella stagione 2025/2026. Dopo una fase decisamente no, l’ex bomber del Feyenoord è tornato a fare la differenza, ritrovando il feeling con il gol. L’attaccante rossonero, costato 32 milioni di euro, ha ritrovato la via della rete, andando in gol a Venezia e realizzando una bella doppietta nell’ultima gara di campionato contro il Bologna. Il Milan tiene alte le aspettative sul messicano e nel frattempo avrebbe individuato la giusta alternativa al classe 2001.

Scelto il vice Gimenez: colpo dalla Serie A

Il Milan si prepara a dei grandi movimenti per la prossima finestra di calciomercato, sia in entrata che in uscita. La società rossonera si è da tempo messa alla ricerca di profili giovani, orientando il proprio sguardo principalmente sulla Serie A. Proprio nel nostro campionato di massima serie, la dirigenza del club lombardo sembra aver identificato il sostituto ideale di Santiago Gimenez.

Stando alle ultime voci di mercato, il Milan avrebbe segnato di rosso il nome di Nikola Krstovic. La compagine rossonera, di fatto, avrebbe individuato nel centravanti montenegrino del Lecce l’alternativa ideale del messicano. Il club lombardo sarebbe pronto a muoversi, consapevole che ci vorrà un’offerta importante per ottenere il via libera dalla società salentina.

Per il bomber classe 2000, Pantaleo Corvino avrebbe richiesto la bellezza di 25 milioni di euro. Nikola Krstovic sta vivendo la sua miglior stagione in carriera al Lecce, a certificarlo sono i numeri: 11 gol e 3 assist in 35 presenze.