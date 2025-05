Mercato Milan, scelto l’erede di Reijnders: colpo dalla Serie A

Il Milan ha scelto il giovane regista della Serie A come sostituto di Tijjani Reijnders: Furlani pronto all’affondo.

Il Manchester City di Pep Guardiola starebbe preparando l’assalto a Tijjani Reijnders, pronto a mettere sul piatto un’offerta che si aggira intorno ai 70 milioni per strappare il via libera del Milan. Considerata l’ipotetica cifra e sopratutto il mancato piazzamento in zona Europa, la società rossonera starebbe seriamente valutando l’opzione di cedere il centrocampista olandese. Il club lombardo avrebbe già individuato il sostituto, trovandolo in Samuele Ricci del Torino. I granata di Urbano Cairo chiedono circa 30/35 milioni. Cifra importante, ma il Milan starebbe osservando anche opzioni meno costose sempre in Serie A.

Occhi fissi sulla Serie A: non solo Ricci, il Milan valuta l’acquisto di un altro giovane regista

Non ci sarebbe solo Ricci nei pensieri del Milan. Per colmare l’eventuale vuoto a centrocampo con la cessione di Reijnders, il club rossonero starebbe valutando anche l’ingaggio di Hans Nicolussi Caviglia. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, quello del centrocampista del Venezia sarebbe uno dei primi nomi presi in considerazione dalla società lombarda per rinforzare la mediana. Un’opzione che starebbe prendendo sempre più piede nelle strategie del Milan.

Il calciatore 2000 è sbarcato al Venezia l’estate scorsa dalla Juventus, costando ai lagunari circa 5 milioni di euro. Hans Nicolussi Caviglia si è reso autore di un’ottima stagione, raccogliendo sotto la guida di Eusebio Di Francesco 34 presenze, 4 gol e 3 assist. Il giocatore di Aosta ha in essere con i lagunari un contratto fino al 2029 e attualmente il suo valore di mercato ammonta sugli 8 milioni di euro. Qualora dovesse arrivare la salvezza per il Venezia, il prezzo potrebbe anche inevitabilmente salire in sede di mercato.