Mercato Milan, Tare ha deciso: è lui l’obiettivo per la difesa

Igli Tare ha le idee chiare: il nuovo direttore sportivo del Milan ha scelto lui come rinforzo numero uno per la difesa.

Il Milan si muoverà molto in vista della prossima finestra di calciomercato, sopratutto in merito alle operazioni in entrata. Il club rossonero avvierà dei sostanziali cambiamenti all’interno della propria rosa, andando ad apportare delle modifiche importanti specialmente in difesa. In tal senso, sarebbero al passo d’addio Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sembra intenzionato a mandare in porto una doppia cessione per finanziarsi l’investimento per il nuovo difensore. L’ex Lazio vorrebbe portare in rossonero uno dei suoi migliori pupilli.

Tare ha scelto lui per la difesa: Milan pronto all’assalto

Igli Tare non è ancora ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan, ma si starebbe già muovendo come tale per dare subito il via all’operazione riscatto del club. Una delle idee a cui l’ex Lazio sembra stia lavorando riguarda un possibile colpo di elevata caratura per la difesa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe puntato i riflettori su Mario Gila per migliorare la difesa.

Il nome del difensore della Lazio, di fatto, sarebbe uno dei profili numeri uno di Tare per dare alla retroguardia rossonera maggiore stabilità. Mario Gila, centrale spagnolo classe 2000, è stato uno dei protagonisti indiscussi della squadra allenata da Marco Baroni. In questa stagione, l’ex Real Madrid ha finora raccolto con i biancocelesti 42 presenze e 2 gol.

Mario Gila è uno dei leader indiscussi della difesa della Lazio e quindi servirà un’offerta importante per convincere Claudio Lotito. Il difensore di Barcellona, portato a Roma proprio da Tare, ha un valore di mercato intorno ai 28 milioni di euro. Ma considerata l’ottima stagione e l’importanza capitale all’interno dello scacchiere tattico di Baroni, la cifra del cartellino potrebbe salire in sede di mercato.