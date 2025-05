Mercato Milan, Tare punta su due ex Lazio: doppio colpo in arrivo?

Igli Tare sta preparando un doppio colpo da capogiro per potenziare il Milan: il prossimo ds rossonero punta su due ex Lazio.

Salvo particolari colpi di scena, Igli Tare sarà il prossimo direttore sportivo del Milan. L’accordo tra il Milan ed il dirigente albanese dovrebbe essere definito nelle prossime ore, dando così inizio ad un nuovo ciclo in casa rossonera. Tare avrebbe avuto carta bianca dal Milan, sopratutto per quanto concerne la scelta sull’allenatore. Molti indizi portano a Maurizio Sarri, ma non è l’unico ex Lazio a cui starebbe pensando il dirigente albanese.

Doppio colpo in canna: Tare vuole al Milan due ex leader della Lazio

Igli Tare sembra già avere le idee molto chiare su quali giocatori andare a pescare nella prossima finestra di mercato. Il prossimo direttore sportivo del Milan vorrebbe portare al Milan non solo Sarri, ma altri due ex Lazio. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il dirigente albanese avrebbe come primi obiettivi di mercato Luiz Felipe e Milinkovic-Savic.

Il difensore italo-brasiliano da gennaio è ritornato in Europa dopo l’avventura in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Ittihad. Luiz Felipe, ora alla corte del Marsiglia di De Zerbi, starebbe accarezzando l’idea di fare rientro in Italia. Qualora arrivasse una chiamata di Tare, il centrale accetterebbe di buon grado l’eventuale trasferimento al Milan.

Tare starebbe premendo anche per portare in rossonero uno dei suoi principali pupilli, Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, in forza all’Al-Hilal, sarebbe uno dei primi pallini di mercato del dirigente albanese. La società della Saudi Pro League lo ha pagato dalla Lazio intorno ai 40 milioni, garantendo al calciatore un ingaggio da 20 milioni. Nonostante le cifre alte, Tare vorrebbe fare un tentativo, forte anche dei buoni rapporti col giocatore. Sergej non disdegnerebbe il ritorno in Serie A, soprattutto se a farsi avanti sarebbe un club come il Milan. Il serbo, infatti, potrebbe anche decidere di accantonare le alte pretese economiche per vestire la maglia rossonera.