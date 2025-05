Mercato Milan, Theo ai saluti: scelto il sostituto

Theo Hernandez sempre più verso l’addio: il Milan già individuato il sostituto. L’affare si chiude in sinergia con il Real Madrid.

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è più incerto che mai. Il terzino francese ha un contratto in scadenza nel 2026 e le negoziazioni per il rinnovo vanno per le lunghe. La società rossonera non ha alcuna intenzione di perderlo a zero e per questo ha individuato due possibili strade: cessione in estate o rinnovo. Nel frattempo, il club ha vagliato una lista di potenziali sostituti, cerchiando di rosso un’interessante profilo del massimo campionato spagnolo.

Theo Hernandez ai saluti: il Milan ha scelto lui come sostituito

Tra i tanti nomi seguiti per l’eventuale post Theo Hernandez, il Milan avrebbe messo Miguel Gutiérrez in pole position. Il terzino spagnolo classe 2001 ha attirato gli occhi di molti dopo l’ottima annata con la maglia del Girona. Il promettente calciatore, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ha collezionato finora 36 presenze, 2 gol e 6 assist. Su di lui ci sarebbero anche Napoli e Juventus.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan lo avrebbe messo in cima alla lista dei preferiti nel caso in cui Theo Hernandez dovesse dire addio. Il club lombardo potrebbe arrivare a lui con l’aiuto del Real Madrid. Il Girona ha fissato sul calciatore una clausola da 35 milioni di euro, ma le merengues di Florentino Perez hanno la possibilità di riacquistarlo grazie al diritto di recompra, fissato sui 9 milioni. Dunque, l’idea del Milan sarebbe quella di imbastire una trattativa con il Real Madrid nello stesso stile che ha portato in Serie A Brahim Diaz e Alex Jimenez.