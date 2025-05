Mercato Milan, Theo ai saluti: Tare ha già scelto il sostituto

Theo Hernandez si avvicina a grandi passi verso l’addio: Igli Tare ha già individuato l’erede del francese.

Uno dei nodi che il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, dovrà sbrogliare quanto prima prende il nome di Theo Hernandez. Dopo una stagione sottotono, i dubbi sul futuro in rossonero del terzino francese sono diventati maggiori. Punti interrogativi generati specialmente in relazione all’aspetto contrattuale, che vede l’ex Real Madrid in scadenza nel 2026. Le strade che il Milan avrebbe deciso di percorrere sono due: rinnovo al ribasso o cessione in estate. I rossoneri, di fatto, non hanno alcuna voglia di perderlo a parametro zero. Al momento, la seconda opzione sembra essere quella più gettonata. Intanto, Tare avrebbe già individuato una serie di sostituti. Ma uno su tutti appare il candidato numero uno per il posto di Theo.

Theo verso l’addio: Tare punta gli occhi su un terzino della Liga

Il rinnovo di Theo continua a tenere banco in casa Milan. Nel frattempo, la società si starebbe giustamente cautelando, portando in stato avanzato le proprie ricerche per portare all’ombra della Madonnina un nuovo terzino sinistro. I nomi che stanno circolando nell’ultimo periodo sono quelli di Junior Firpo, in scadenza di contratto con il Leeds United, e Maxim De Cuyper, terzino belga del Club Brugge.

Nell’elenco del direttore tecnico, Geoffrey Moncada, recentemente sarebbe finito un altro nome interessante per la corsia di sinistra. Per l’eventuale dopo Theo, il Milan starebbe guardando anche in Spagna. Secondo il portale ‘Transferfeed, il Diavolo avrebbe manifestato un forte interessamento per Miguel Gutiérrez. Il terzino classe 2001 gioca nel Girona, squadra con la quale in questa stagione ha collezionato 36 presenze, 2 reti e 6 assist tra Liga, Champions League e Coppa del Re.

Nel contratto di Miguel Gutiérrez, è presente una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Ma i catalani del Girona sarebbero disposti a venire incontro al possibile acquirente, abbassando le proprie pretese economiche. Il club della Liga, infatti, avrebbe fatto sapere di essere disposto ad accettare anche un’offerta sui 20/25 milioni. Il Milan ci starebbe pensando e come a Miguel Gutiérrez, piazzandolo in vetta alla lista dei desideri per la nuova campagna acquisti.