Il top club della Serie A si è attivato per garantirsi le prestazioni dell’esubero rossonero: il Milan si prepara a monetizzare dalla nuova cessione.

È iniziato senza sosta e con grande determinazione il lavoro in vista del prossimo futuro in casa Milan. Dopo una stagione non all’altezza, la società rossonera vuole subito voltare pagina per ritornare ai vertici della Serie A. I primi due tasselli sono stati già piazzati, con l’ingresso in dirigenza del direttore sportivo Igli Tare e l’approdo sulla panchina di Massimiliano Allegri. Adesso, il club è pronto a muovere passi concreti sul mercato. Ci sarà da fare chiarezza anche sui diversi calciatori rossoneri di rientro dalle rispettive avventure in prestito.

L’esubero del Milan piace in Serie A: la big ha preso informazioni

Sono molti i calciatori dal futuro incerto tra le fila del Milan. Tra questi c’è anche Yacine Adli, di rientro dall’esperienza in prestito alla Fiorentina. Dopo aver trascorso l’ultima stagione in maglia Viola, il centrocampista francese si appresta a fare ritorno in casa rossonera per poi decidere quale sarà la sua prossima destinazione. La cosa certa è che non rientra nei piani del club.

Yacine Adli sarebbe potuto restare alla Fiorentina, ma la società di Rocco Commisso avrebbe già fatto sapere di non alcuna intenzione di attivare il riscatto di 10 milioni. Pronto a cogliere la palla al balzo sarebbe una big della Serie A. Secondo quanto riferito da ‘TMW’, a raccogliere informazioni sul centrocampista classe 2000 sarebbe stato il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

La società partenopea avrebbe inserito il nome di Yacine Adli tra i possibili acquisti low cost da piazzare nella prossima finestra di mercato. Pur di liberarsi dell’esubero, il Milan sarebbe disposto a vendere il calciatore anche per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro pattuiti con la Fiorentina per il riscatto. L’affare Adli intrigherebbe il Napoli poiché potrebbe essere impiegato sia da mediano che da mezzala. In occasione della sua avventura alla Fiorentina, l’ex Bordeaux ha collezionato 35 presenze, 5 gol e 7 assist.

Un colpo abbastanza a sorpresa per il centrocampo azzurro mentre il Milan continuerebbe la sua rivoluzione a centrocampo. Via Reijnders ed anche Adli, dentro Ricci ma non solo visto che la società valuta alcuni nomi, piace ad esempio Hans Nicolussi Caviglia del Venezia e altri nomi del nostro campionato, finiti sul taccuino di Tare.