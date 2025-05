Milan, accordo dietro le quinte con il Chelsea: ‘scambio’ inatteso

Dal Chelsea al Milan, un particolare ‘scambio’ può decollare e rafforzare i rapporti tra i due club, sempre ottimi: cosa sta succedendo

Con un occhio alla finale di Coppa Italia, appuntamento cardine del finale di stagione, e un altro a ciò che accadrà nel prossimo futuro, sotto forma di cambiamenti importanti in vista del calciomercato. Il Milan prova a costruirsi un avvenire migliore, rispetto a una stagione che è stata decisamente più complicata e tormentata di quanto tutti si auspicassero.

Tengono banco i movimenti della dirigenza del Diavolo, che sta cercando di mettere le basi per un nuovo ciclo, con tutte le relative difficoltà ma con ambizioni conclamate. Si spinge per un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore, tanto per cominciare, quindi arriveranno partenze e nuovi acquisti, per dare un volto diverso a una rosa che ha mostrato talento ma anche delle fragilità.

Rispetto a qualche settimana fra, crescono le possibilità che il Milan possa avere ancora dalla sua parte tutti i suoi giocatori più rappresentativi, come per quanto riguarda i vari Maignan, Theo Hernandez e Leao. Ma degli addii ci saranno, in maniera inevitabile, per costruire qualcosa di diverso. Ancora una volta, potrebbe esserci un interessante asse con il Chelsea, a favorire il mercato del Diavolo.

Offensiva Chelsea su Mosquera: i londinesi ‘lasciano’ Badiashile al Milan

I rapporti tra le due società sono sempre ottimi e lo abbiamo visto con le diverse operazioni che hanno avuto luogo in questi anni. Ora, potrebbe esserci un particolare ‘accordo’, che coinvolgerebbe due giocatori: Mosquera e Badiashile.

Mosquera è da tempo un obiettivo del Milan, il Chelsea si sta lanciando sul difensore del Valencia secondo quanto riportano in Spagna e vorrebbe accaparrarselo a tutti i costi. In cambio del via libera da parte dei rossoneri, per non intralciare questo acquisto, i ‘Blues’ potrebbero offrire Badiashile, che a Londra ultimamente non sta trovando molto spazio, magari anche concordando un prezzo d’uscita inferiore rispetto alla valutazione di mercato del centrale.

Milan, rifacimento della difesa in vista: gli altri nomi in lizza

Ipotesi interessante per il Milan, che ad ogni modo avrebbe ancora bisogno di altri rinforzi dietro, anche perché si parla sempre più insistentemente delle cessioni di Thiaw e Tomori.

Il casting per i volti nuovi in retroguardia prosegue, da parte della dirigenza rossonera, e di recente i fronti più caldi sembrano portare all’ex atalantino Okoli e a Diego Coppola del Verona, entrambi attenzionati anche da altri club nostrani. Chiunque sarà il nuovo ds, di lavoro da fare ne avrà, per impostare un Milan rinnovato e all’altezza delle aspettative.