Milan: addio Pulisic, scambio con il City

I rossoneri potrebbero salutare in modo sorprendente il proprio giocatore. Dalla Premier sono pronti a fare un tentativo magari con uno scambio

Il Milan sta cambiando volto anche in campionato trascinata da un grande Pulisic. Lo statunitense è sempre più decisivo per quanto riguarda i rossoneri e le sue prestazioni non stanno passando inosservate. Sono molte le squadre che lo hanno messo nel mirino e a questo punto non è da escludere un tentativo. Secondo le informazioni di Orazio Accomando, dalla Premier League stanno seguendo con attenzione il calciomercato e magari proprio il Manchester City affonderà il colpo per l’americano.

Come riferito dal giornalista di Dazn, Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027 con l’opzione per l’anno successivo, ma vuole capire bene i programmi del club. In caso di una fumata nera, la sua partenza non è da escludere e in quel caso si potrebbe pensare ad uno scambio magari proprio con il Manchester City. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Calciomercato Milan: Pulisic al City, possibile scambio

Al momento non c’è una squadra ben precisa nella corsa al giocatore del Milan, ma il Manchester City potrebbe farci comunque un pensierino per andare a rinforzare la rosa. I rossoneri al momento non hanno alcuna intenzione di privarsi del giocatore, ma la volontà dovesse essere quella di un addio, allora la situazione è assolutamente pronta a cambiare.

E il Milan, da tempo sulle tracce del giovane talento McAtee, potrebbe anche magari aprire ad uno scambio con Pulisic nel prossimo calciomercato. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. L’obiettivo principale è quello di riuscire a chiudere la stagione nel migliore dei modi e subito dopo si inizierà a ragionare con attenzione sul futuro. Naturalmente la strada è molto lunga e quindi non possiamo escludere delle sorprese soprattutto su Pulisic.

Il calciatore ha bisogno di rassicurazioni sul futuro del Milan. Con quelle, il destino è ancora in rossonero. In caso contrario, si andranno a prendere decisioni differenti e non è da escludere che si possa optare per uno scambio con il Manchester City visto l’interesse rossonero per McAtee. Un ruolo differente rispetto a Pulisic, ma una pedina in grado di alzare sicuramente la qualità del gioco. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.