Milan: affare con la Fiorentina, arriva con Allegri

I rapporti tra le due squadre sono ottimi e per questo motivo non è da escludere una operazione nel prossimo calciomercato. I dettagli

Prima Adli, poi Sottil e, infine, la possibilità di uno scambio dei due calciatori nel prossimo calciomercato. Una conferma come i rapporti tra Fiorentina e Milan sono ottimi e i due club potrebbero non fermarsi assolutamente qui. Secondo le informazioni de IlMilanista, i rossoneri sono fortemente interessati ad un calciatore della Viola e sarebbero intenzionati a chiudere il colpo soprattutto con Allegri in panchina. Per il momento si tratta di una ipotesi e sono in corso tutte le valutazioni del caso. In questo momento le priorità sono altre e quindi bisognerà attendere un po’ prima di avere un quadro più chiaro.

Il Milan dovrà scegliere il direttore sportivo e il tecnico e subito dopo si inizierà a ragionare sul calciomercato. In caso di scelta di Allegri, i rossoneri potrebbero andare a bussare alla porta della Fiorentina per andare a chiudere un altro colpo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se nelle prossime settimane si potrebbero sciogliere tutti i dubbi su come i rossoneri potranno comportarsi per andare a rinforzare la rosa.

Calciomercato Milan: colpo della Fiorentina, le ultime

I rapporti tra Milan e Fiorentina sono ottimi da tempo e per questo motivo si sta ragionando sulla possibilità di andare a prendere un altro calciatore dalla Viola. Le scelte definitive saranno prese solo dopo aver nominato direttore sportivo e allenatore.

Secondo le ultime informazioni, il Milan continua a seguire da vicino le prestazioni di Parisi. Il terzino sinistro è un obiettivo ormai da tempo tanto che i rossoneri ci avevano provato anche durante il calciomercato invernale per affidargli il ruolo di vice Hernandez, ma alla fine c’è stata una chiusura da parte della Viola. Ora, però, in estate non è da escludere che la situazione potrebbe cambiare anche perché il giocatore sta trovando davvero poco spazio.

Il Milan è sulle tracce di Parisi per il prossimo calciomercato e non è da escludere che i rossoneri possano decidere di intraprendere una discussione magari nel discorso di Adli-Sottil.

