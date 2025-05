Milan-Allegri, annuncio in diretta: “Vogliono chiudere in 48 ore”

Il Milan corre ai ripari per il nuovo allenatore: dopo Italiano l’obiettivo numero uno è Allegri.

Sono giorni decisivi in casa Milan. L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo segna l’inizio di una fase cruciale per la società rossonera, chiamata a ripartire dopo una stagione fallimentare sotto ogni punto di vista.

La nomina dell’ex dirigente della Lazio dà ufficialmente il via alla pianificazione per il futuro, con l’obiettivo dichiarato di risollevarsi e tornare a competere ai massimi livelli.

Il bilancio dell’annata appena conclusa è impietoso: ottavo posto in campionato, fuori dalle coppe europee, e una finale di Coppa Italia persa malamente. Un epilogo amaro che obbliga il Milan a disputare il terzo turno della Coppa nazionale già in agosto, complicando ulteriormente la preparazione estiva. La rifondazione è appena cominciata. Ora, dalle parole si dovrà passare ai fatti.

Milan, annuncio in diretta: le verità di Peppe Di Stefano

In collegamento da via Aldo Rossi per Sky Sport 24, il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto il punto su una delle voci più calde delle ultime ore: il possibile approdo di Massimiliano Allegri al Milan.

Secondo quanto riportato da Di Stefano, il nome dell’ex tecnico della Juventus continua a circolare con insistenza nell’ambiente rossonero, anche se al momento non ci sarebbero stati contatti ufficiali tra le parti.

Il Milan, reduce da una stagione con più ombre che luci, starebbe valutando diversi profili per il futuro della panchina, e Allegri, già protagonista in passato con i colori rossoneri, rappresenterebbe una pista concreta ma non priva di ostacoli, anche economici.

Le ultime su Allegri

Di Stefano ha spiegato: “Ieri sera siamo andati a letto con l’idea che Italiano fosse il principale candidato alla panchina del Milan e probabilmente così era, questa mattina l’incontro a Bologna tra gli agenti del tecnico e la società ha portato al quasi rinnovo. Allora Massimiliano Allegri ma lì si gioca e si lavora sul tempo: il Milan deve e vuole provare a chiudere l’operazione nel giro di due giorni. Ce la farà? Quello dipenderà dalle offerte che farà e da quanto sarà convincente la proposta del Milan”.

“Se aspetta due giorni, è chiaro che può tornare in ballo il Napoli qualora Conte dovesse lasciare; non sappiamo quello che succederà con la panchina dell’Inter dopo la finale di Champions League. Più avanti vai, più è un rischio per il Milan. Se davvero ha questo obiettivo deve provare a chiuderlo nel giro di poche ore al massimo. Ogni dettaglio, in questo momento, ogni telefonata può fare banalmente la differenza. Il Milan non può sbagliare scelta e Allegri vorrebbe dire mettersi al sicuro, è un allenatore di grande esperienza e sarebbe un collante giusto dopo un anno così disastroso”