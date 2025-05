Milan, Allegri sfida subito l’Inter: affare nella Capitale

Derby tra Milan e Inter che si infiamma di colpo con l’arrivo di Allegri: assalto a un giocatore in uscita dalla Capitale

Come si poteva immaginare, il calciomercato è iniziato subito all’insegna di ribaltoni e colpi di scena. A partire, come altrettanto prevedibile, dal valzer degli allenatori, che a campionato finito ha preso fuoco di colpo. Annunciati gli addii di Gasperini all’Atalanta e di Palladino alla Fiorentina, così come la conferma di Conte al Napoli, che ha inciso direttamente, in questo caso, nel ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, una notizia che di certo chiarisce le ambizioni di alto livello dei rossoneri, per riscattare la stagione deludente appena trascorsa.

Ci sono poche alternative del resto per i rossoneri, se si vuole tornare a essere competitivi per traguardi importanti servono idee chiare e profili di spessore. A cominciare dalla guida tecnica, dopo che quest’anno troppi errori sono stati commessi. Così, per l’ambiente, il ritorno del livornese dopo oltre un decennio rappresenta la volontà di pensare in grande. E per questo ci si può aspettare un calciomercato di un certo calibro.

Naturalmente, non saranno possibili spese folli, questo no, ma Allegri chiederà rinforzi adeguati, per costruire una squadra che possa dare fastidio a tutti e tornare come minimo a battagliare per la zona Champions, forse anche qualcosa di più. Non stupirebbe quindi di vedere prontamente il Diavolo inserirsi in duelli di mercato accesi, magari con l’Inter.

C’è anche il Milan nella corsa a Gila: Inter avvisata

Il derby potrebbe, ad esempio, infiammarsi per Mario Gila, difensore della Lazio che ha dato ottime risposte con i biancocelesti e non a caso è un nome molto ambito da diverse squadre.

L’Inter lo ha messo da tempo nella sua lista, per quanto concerne rinforzi difensivi, ma i nerazzurri sanno di dover correre anche con altri club. In Inghilterra si parla molto dell’interessamento del Chelsea, il Milan può provare comunque a inserirsi, proponendo allo spagnolo un ruolo da titolare indiscusso, rispetto alle altre squadre che lo cercano.

Milan, non solo Gila dalla Lazio: Allegri mette nel mirino anche Rovella

In casa Lazio, dopo il flop di fine stagione, più di qualche nome eccellente può partire. E Allegri, tra gli altri, tra i biancocelesti pensa anche a Rovella, per il centrocampo.

Il regista è uno dei nomi più graditi dal tecnico livornese, che ne ha sempre apprezzato le doti. Alla Lazio è cresciuto, salendo di livello e adesso potrebbe provare a chiamarlo a Milano per metterlo al centro della mediana, come giocatore di quantità e qualità. Nelle prossime settimane avremo maggiore chiarezza sulle reali proporzioni del mercato milanista.