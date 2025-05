Milan, altra emergenza per Roma: assenza pesante nel big match

Il Milan prepara la gara di Roma, cruciale per il finale di campionato ma con una rinuncia importante in vista: sorgono altri problemi a Milanello

Umore decisamente sotto terra, e non potrebbe essere diversamente, per il Milan, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Un ko che ha fatto sfumare un eventuale secondo trofeo stagionale, che avrebbe garantito l’accesso certo all’Europa e addolcito un po’ il bilancio dell’annata, che invece, a seguito dell’esito infausto della gara di mercoledì, è precipitato in maniera fortemente negativa.

Tuttavia, non ci si può permettere di lasciarsi troppo andare, in casa rossonera, nonostante il clima non sia dei migliori. Ci sono ancora due giornate di campionato da onorare e nelle quali cercare di andare oltre le negatività e provare a ottenere i migliori risultati possibili, per inseguire una qualificazione alle coppe ancora possibile. Si torna domenica sera allo stadio Olimpico, per il big match contro la Roma, uno scontro diretto che potrebbe dare l’opportunità di rimettersi in gioco proprio nel rush finale.

A Milanello, si cerca di radunare le idee e ritrovare le energie. Ma anche la gara con i giallorossi, non si apre sotto buoni auspici, tutt’altro, visto il rischio di una assenza importante per Conceicao.

Roma-Milan, Chukwueze a rischio: problemi fisici per il nigeriano, come sta

E’ molto probabile da quanto filtra, infatti, che Samu Chukwueze non possa prendere parte alla sfida di domenica sera, a causa di un infortunio che potrebbe metterlo fuori causa.

A quanto si apprende, infatti, Chukwueze non ha svolto la seduta di allenamento odierna a causa di una infiammazione al pube. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore, ma a questo punto il forfait è molto probabile. Resta indisponibile anche Bondo, per il perdurare dei problemi alla caviglia che lo condizionano ormai da qualche settimana.

Milan, di nuovo all’Olimpico a caccia dell’Europa: con la Roma ultima spiaggia

Verosimilmente, Conceicao dovrebbe confermare la stessa formazione vista in campo di recente, per andare a caccia di tre punti cruciali, contro la Roma.

La corsa Champions rimane una chimera, ma un piazzamento in Europa League o Conference League tornerebbe pienamente possibile, in caso di vittoria contro i capitolini. La squadra dovrà provare a fare quadrato e ritrovare almeno un po’ dello spirito che aveva caratterizzato le ultime settimane prima della sconfitta in Coppa Italia, anche se psicologicamente non sarà facile.