Milan, annuncio a sorpresa: un altro passo verso il futuro!

Il Milan continua a pensare costantemente al futuro: l’ultimo annuncio ha colto i tifosi rossoneri di sorpresa.

Il Milan ha già da tempo orientato i propri piani verso il futuro e quindi alla stagione che verrà. In tal senso, la società rossonera stamani ha annunciato un’importante novità, svelando quella che sarà la nuova divisa che accompagnare la squadra durante i match casalinghi. Tramite una nota ufficiale, infatti, il club ha svelato l’Home kit in collaborazione con Puma per la stagione 2025/2026.

Svelata la nuova maglia: debutterà contro il Monza

Il Milan ha svelato ai propri tifosi quella che sarà la prima maglia da gara della squadra attraverso i propri canali ufficiali. Nel nuovo Home kit, le storiche e inconfondibili strisce verticali rossonere del Diavolo sono state valorizzare da fiamme e stella rosso fuoco, facendo riferimento alle profonde radici del club. La divisa, come affermato dalla società lombarda, farà il suo debutto in campo già il 24 maggio, in occasione dell’ultima gara di campionato contro il Monza.

La nuova maglia, disponibile sia in versione Authentic che Replica, è già disponibile su store.milan.com, in tutti gli AC Milan Official Store, PUMA.com, nei PUMA Store e presso selezionati retailer. Allo shooting fotografico, come si evince dalle foto rese note dal club, hanno partecipato sopratutto Maignan, Theo e Leao. Presente anche Kyle Walker. Un chiaro messaggio in vista del futuro?

In merito alla nuova maglia, ha parlato lo Chief Commercial Officer di AC Milan, Maikel Oettle:

“La nuova maglia Home riflette l’heritage del Club attraverso un design che valorizza la nostra tradizione, introducendo al contempo sottili elementi di innovazione. Si ispira alla storia dei nostri colori e dei nostri simboli, proseguendo il percorso stilistico sviluppato con PUMA nelle ultime stagioni. Il risultato è una maglia che unisce tradizione e innovazione in modo coerente, restando comunque fedele alle nostre radici”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA: