Milan, aria d’addio per due rossoneri? L’indizio social

Non sono passate inosservate le reazioni di due calciatori rossoneri, arrivate tramite i loro profili social: di chi si tratta?

C’è aria di crisi in casa rossonera, con i tifosi che si sono scagliati contro la dirigenza di Via Aldo Rossi, esprimendo il proprio dissenso nei confronti della gestione: un dissenso che va avanti da inizio stagione ma che in queste ultime settimane si è rafforzato sempre di più, fino ad arrivare a ieri sera, quando la Curva Sud, prima di andare allo stadio, si è radunata davanti alla sede rossonera protestando a gran voce. Aria di crisi soprattutto per alcuni calciatori, che non sono poi più così sicuri di vestire la maglia rossonera nella prossima stagione, e alcuni giocatori sembrano aver lanciato un chiaro messaggio.

Milan, Maignan e Leao sui social: l’azione non passa inosservata

La vittoria del Milan sul Monza non ha di certo cancellato la rabbia dei tifosi rossoneri nei confronti di questa annata, che è stata piuttosto fallimentare dal punto di vista sportivo. Lo scontento è arrivato anche tra i giocatori: molti di loro sanno di non aver dato il massimo questa stagione e ora rischiano anche di andare via dal milan, due su tutti Mike Maignan e Rafa Leao.

Il portiere francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 ma il Milan sembrerebbe aver deciso una sua cessione già quest’estate, poiché il rinnovo attualmente è molto lontano. L’attaccante portoghese ha una clausola rescissoria con i rossoneri da 175 milioni, ma il calciatore non è incedibile e le prestazioni di quest’ultima stagione lo hanno messo in discussione.

A distanza di qualche ora dalla vittoria del Milan sul Monza, è arrivato un indizio social dai due calciatori, Maignan e Leao: entrambi hanno tolto i riferimenti del club rossonero dal profilo Instagram, con il portoghese che addirittura ha eliminato tutte le storie in evidenza riconducibili al Milan. Chiari segnali d’addio? Le prossime settimane potranno confermare o meno questa scelta.