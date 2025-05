Milan: arriva il nuovo Godin, si chiude per 7 mln

Moncada e Ibrahimovic preparano una sorta di rivoluzione nel reparto difensivo. E un rinforzo potrebbe arrivare direttamente dall’Uruguay

Mancano ormai due giorni all’appuntamento clou della stagione: la finale della Coppa Italia. Naturalmente il trend positivo ha riaperto il discorso questione Europa anche in campionato. Addirittura non è da escludere che questa sera ci possa essere la possibilità di portarsi a -4 dal quarto posto con due giornate ancora da giocare. Tutte cose che sembrano avvicinare la conferma Conceicao. Molto, comunque, dipenderà da mercoledì.

Intanto, però, la società si sta muovendo sul calciomercato. Le decisioni finali arriveranno dopo aver definito tecnico e direttore sportivo, ma la volontà è comunque quella di presentarsi con una rosa diversa. Al momento non si hanno particolari certezze perché la priorità è quella di chiudere al meglio la stagione. Poi si penserà con attenzione su come andare a rinforzare meglio la squadra e c’è un calciatore che potrebbe tornare in pole position nella lista dei dirigenti rossoneri.

Calciomercato Milan: occhi in Uruguay per il centrale

La difesa del Milan sarà rivoluzionata per diversi motivi. Bisognerà andare ad individuare i profili che possono davvero fare bene con i rossoneri e c’è un nome che stuzzica molto il club. Per il momento è solo una ipotesi e vedremo alla fine quali saranno le scelte della società oltre che anche del calciatore.

Secondo le informazioni di Konur, ci sono due squadre italiane su Sebastian Caceres. Il difensore uruguaiano, in forza al Club America, spinge per trasferirsi in Europa durante il prossimo calciomercato e non è da escludere che il Milan possa farci un pensierino. Parliamo di un classe 1999 che ha sempre fatto parlare per le sue importanti qualità fisiche tanto che lui si è sempre ispirato a giocatori come Godin e Sergio Ramos. Una occasione da sfruttare visto che il prezzo è anche molto contenuto e si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro.

Per il momento comunque si tratta di una ipotesi di calciomercato. Caceres è un calciatore che potrebbe consentire al Milan di fare un salto di qualità nel reparto difensivo e vedremo se ci sarà la possibilità di chiudere il discorso sin da subito.

Mercato Milan: idea Caceres per la difesa?

Il Milan è alla ricerca di nomi giovani e comunque di livello per la difesa e Caceres è uno di quei profili a basso costo che potrebbero alzare il livello della rosa nel prossimo calciomercato.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma se ci dovesse essere qualche apertura da parte del giocatore, il Milan potrebbe decidere decidere di andare a chiudere.