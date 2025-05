Milan, arriva il vice di Theo Hernandez: assist del Real Madrid

I ‘Blancos’ favoriscono i rossoneri nel nuovo colpo di mercato, ecco chi può affiancare Theo Hernandez sulla fascia sinistra

Si fa largo un po’ di ottimismo, all’improvviso, nel finale di stagione del Milan, che ha ritrovato un po’ di nerbo e convinzione, proprio nel momento più difficile. I rossoneri hanno inanellato quattro vittorie di fila in tutte le competizioni e si apprestano ad affrontare, in buono stato di forma, la finale di Coppa Italia contro il Bologna, determinante per l’ingresso in Europa oltre che per provare a regalarsi il secondo trofeo stagionale, per raddrizzare almeno in parte il bilancio dell’annata.

Il prequel contro i rossoblù, nella gara di campionato, è stato piuttosto incoraggiante. Arrivata l’ennesima rimonta nel finale, il 3-1 conclusivo ha riacceso il pubblico di San Siro e l’entusiasmo di tutto l’ambiente a carattere generale. La speranza, naturalmente, è quella di confermare tutto questo all’Olimpico, mercoledì sera, proseguendo in un trend positivo che riapre anche prospettive interessanti sotto tutti i punti di vista.

Possono cambiare, sulla scorta di questo finale di stagione, anche i piani di mercato. Con Theo Hernandez che può andare verso la conferma, se ribadirà la sua rinnovata verve. Sembrava fatta, ormai, per l’addio del francese, che invece è tornato al centro del progetto, all’improvviso. E ora, non serve più un suo sostituto, ma un suo vice, sulla fascia. Un vice che può arrivare grazie al Real Madrid, come avvenne a suo tempo proprio per il transalpino.

Il Real Madrid ‘rifiuta’ Miguel Gutierrez: che occasione per il Milan

Il Real avrebbe a suo favore una opzione di recompra per Miguel Gutierrez, girato al Girona. Ma a quanto sembra i ‘Blancos’ non vorrebbero investire sul terzino sinistro spagnolo.

La conferma arriva dalle colonne di ‘Fichajes.net’, che spiega come i piani per il Real sarebbero altri. Questo, nonostante l’ottimo rendimento del giocatore. E a questo punto, il laterale diventa un nome spendibile di mercato, che già da tempo è nei radar di squadre importanti, come la Juventus. Ora, può inserirsi il Milan, che può provarci investendo tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Il Milan ‘rinasce’: così si trattengono tutti i big, inclusi Maignan e Leao

La ripresa improvvisa del Milan, lo abbiamo detto, può cambiare tutti i piani per il futuro. Dando la forza e la volontà per insistere sui nomi storici del gruppo.

Non a caso, si torna a parlare del rinnovo di Maignan. Si vuole fare tutto il possibile per trattenere il portiere francese, che sa essere determinante. Stesso discorso per Leao, per il quale verranno respinte tutte le offerte, a meno che non dovessero essere davvero indecenti. Su di loro si vuole provare a costruire nuovamente, per un Milan che vuole tornare a essere protagonista ad altissimi livelli.