Milan, arrivano due rinnovi fondamentali per il futuro: la notizia

I rossoneri chiudono due operazione di prolungamento contrattuale, ottima mossa in vista del futuro per il club in Via Aldo Rossi.

Il Milan ha bisogno di leccarsi le ferite e rimettersi al lavoro. In questo momento è troppo importante non farsi prendere dallo sgomento e dalla rabbia per la pessima stagione in ogni ambito. La dirigenza da lunedì prossimo dovrà sedersi ad un tavolo per parlare di futuro, saranno fatte delle chiare riflessioni su Sergio Conceicao. Intanto sono arrivati due rinnovi per il Diavolo che fanno respirare la dirigenza in ottica futuro.

Arrivano i rinnovi di Bartesaghi e Torriani per il Milan

Stando a quanto riportato da calciomercato.com: “dopo un ottimo precampionato negli Stati Uniti, Torriani è entrato a far parte della rosa della Prima Squadra, collezionando una presenza in Champions League e una in Coppa Italia, oltre all’essere stato utilizzato sporadicamente anche da Daniele Bonera nel Girone B di Serie C con la maglia del Milan Futuro. Il portiere classe 2005 ha raggiunto l’accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Il nuovo accordo dovrebbe essere triennale, annuncio atteso questa settimana. ”

Accordo fatto anche per il terzino mancino Bartesaghi fino al 2030: il Milan blinda un giocatore seguito da diversi club esteri fino al 2030. I rossoneri si assicurano le prestazioni sportive dei due giovanissimi anche per i prossimi anni. Dopo il fallimento del Milan Futuro, sarà fondamentale cercare di programmare al meglio il futuro anche per quanto riguarda i settori giovanili del club in Via Aldo Rossi.

Torriani può ritagliarsi più spazio con l’addio di Maignan?

Con molta probabilità, il Milan a fine anno sarà costretto dal separarsi con Mike Maignan. L’estremo difensore francese ha rifiutato a più riprese il rinnovo a ribasso che gli ha proposto il Diavolo e il Bayern Monaco è in forte pressing su di lui. Torriani qualche partita l’ha giocata e certamente il rinnovo gli garantisce fiducia per la prossima annata. Rimane un portiere giovane ma con enormi margini di miglioramento.

Torriani ha come sogno quello di intraprendere col Milan la stessa carriera di Donnarumma. I presupposti, con le dovute proporzioni, ci sono. Chiaramente sono ancora tutti discorsi ipotetici visto che si dovrà vedere per la permanenza e specialmente su chi ricadrà la scelta del Milan come nuovo allenatore. Ci sono diversi nomi in ballo.