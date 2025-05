Milan, aumenta il pressing del top club: cessione sempre più vicina!

La big europea continua ad insistere per garantirsi il top player del Milan: la cessione è imminente. Il leader dei rossoneri fa le valigie.

Sono giorni di grande lavoro per il Milan. Dopo una stagione decisamente disastrosa, la società rossonera si sta dando da fare senza soluzione di continuità per pianificare con cura la prossima stagione. La prima tessera del puzzle è stata già piazzata e si chiama Igli Tare, nominato nuovo direttore sportivo. Il secondo tassello, invece, verrà posizionata a breve e sarà Massimiliano Allegri. Il Milan ha deciso di puntare sull’ex Juventus per riscattare la nefasta stagione. Il tecnico di Livorno avrebbe firmato un contratto biennale con l’opzione per una terza annata. Gli accordi per l’ingaggio sarebbero stati raggiunti sui 5 milioni annui. Eppure Allegri non si è ancora seduto sulla panchina rossonera e già rischia seriamente di perdere uno degli uomini simbolo del Milan.

Il top club aumenta il pressing: la cessione è sempre più vicina

Il Milan continua a sentire la forte pressione del Manchester City per Tijjani Reijnders. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il pressing dei Citizens diventa sempre più evidente e costante con il passare dei giorni. Il top club della Premier League starebbe spingendo senza sosta per ottenere presto un accordo con Milan e giocatore. Sempre stando alle informazioni in possesso della Rosea, le parti in causa avrebbero programmato un incontro per discutere del centrocampista olandese.

Da parte del Manchester City c’è la volontà di chiudere l’operazione quanto prima. Pep Guardiola avrebbe incaricato gli uomini di mercato dei Citizens di mandare in porto l’operazione prima della partenza negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Mentre lato Milan si starebbe cercando di far valere la forza contrattuale sul calciatore, con cui è stato di recente stipulato il rinnovo. Reijnders ha prolungato fino al 2030 per un ingaggio da 3,5 milioni a stagione. Il Diavolo avrebbe già messo le cose in chiaro con il City, pretendendo una cifra superiore ai 70 milioni di euro. Infatti, secondo Nicolò Schira, il Milan avrebbe rispedito al mittente la prima offerta, che si aggirava sui 45/50 milioni. Cifra giustamente ritenuta non congrua dal Milan rispetto al valore del calciatore.

Nell’ultima stagione in rossonero, Tijjani Reijnders ha subito una crescita esponenziale. Il centrocampista olandese, nonostante le mille difficoltà, ha messo a referto 15 gol e confezionato 5 assist in 54 presenze. Un’annata ottima sul piano personale, tant’è che Reijnders è stato premiato dalla Lega di Serie A con il titolo di miglior centrocampista del campionato. Il Manchester City sta premendo per averlo, considerandolo l’erede ideale di Kevin De Bruyne. La squadra di Pep Guardiola ha fretta, vuole io classe 1998 prima del Mondiale per Club. I Citizens sono pronti a presentare una maxi offerta al Milan per ottenere il via libera.

Cessione Reijnders: arrivano conferme

Tijjani Reijnders starebbe viaggiando a grandi passi verso il trasferimento al Manchester City. Conferme in merito sono arrivate da chi ben conosce il mondo Milan, Carlo Pellegatti. Il noto giornalista, tramite il proprio canale YouTube, ha rivelato una particolare indiscrezione sul futuro del centrocampista olandese: “Ho avuto la notizia che Reijnders ha salutato i compagni. Certo, si possono anche salutare per augurare loro buone vacanze, ma l’impressione generale… ha salutato tutti a Milanello, ha salutato i compagni… non sembrava il saluto di un giocatore che va in vacanza”.

Dunque, in casa Milan si starebbe prendendo coscienza sull’eventuale cessione di Tijjani Reijnders. La società rossonera sarebbe sempre più convinta di sacrificare l’olandese, anche in considerazione del fatto che nella prossima stagione non potrà beneficare dei proventi UEFA a causa del mancato piazzamento in zona Europa. Infatti, il club lombardo si starebbe già muovendo per assicurare a Max Allegri un sostituto di livello. Furlani e Moncada starebbero sbirciando in modo particolare in Serie A, facendo attenzione su tutto quello che gira intorno ai Samuele Ricci del Torino e Nicolussi Caviglia del Venezia.