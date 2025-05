Milan avanti tutta per il bomber: lo scambio fatto in casa

Svolta per il mercato offensivo del Milan, arriva l’attaccante con uno scambio a sorpresa

Dopo una stagione come quella che il Milan ha vissuto, la ricostruzione non si annuncia facile, ma è un obiettivo che non andrà fallito. I rossoneri non possono permettersi assolutamente una altra annata come questa e devono necessariamente cambiare registro. Ecco perché in questi giorni ci sono già movimenti intensi e piuttosto cruciali, per definire le strategie per il 2025/2026.

Il primo mattone è stato posato con l’arrivo di Igli Tare, il dirigente albanese è già al lavoro per capire come operare. La squadra andrà ritoccata e rafforzata in diversi reparti, facendo i conti con le esigenze di una stagione in cui il Milan potrà e dovrà concentrarsi solo sul fronte interno, non avendo impegni nelle coppe europee. Ma di certo, qualche acquisto importante dovrà arrivare.

Focus in particolare sull’attacco, dove il numero 9 designato sarà ovviamente Gimenez, ma con l’obiettivo di affiancargli, come backup, un nome affidabile, più di quanto lo siano stati Abraham e Jovic. Per il centravanti di scorta, potrebbe esserci uno scambio risolutivo, per condurre in porto la trattativa.

Milan, Lorenzo Lucca sempre nei pensieri: con Riso si imbastisce lo scambio con Colombo

Il Milan vorrebbe Lorenzo Lucca e non da adesso. Da tempo si segue il centravanti dell’Udinese, che in questa stagione ha superato la doppia cifra. La carta vincente potrebbe essere Lorenzo Colombo.

Quest’ultimo non sarà riscattato dall’Empoli retrocesso e tornerà alla base. Il suo agente è Beppe Riso, lo stesso di Lucca. Dopo l’incontro avvenuto con il procuratore a Casa Milan l’altro giorno, si potrebbe ipotizzare una proposta all’Udinese mettendo sul piatto Colombo come parziale contropartita per abbassare la richiesta cash dei friulani che resta intorno ai 25 milioni di euro.

Milan, altri scambi nel mirino: l’asse con la Roma per Saelemaekers

Un inizio di settimana intenso, per il Milan. In sede c’era anche Florent Ghisolfi, ds della Roma, con il quale ci sono diversi dialoghi in corso.

Motivo del contendere, Saelemaekers, che i giallorossi vorrebbero trattenere. Il Milan da un lato vorrebbe riprendere il belga e dall’altro sarebbe aperto a cederlo definitivamente, a patto di essere accontentato nelle proprie richieste. Secondo ‘Calciomercato.it’, da non scartare l’idea di uno scambio con Tommaso Baldanzi, come alternativa al pagamento della somma cash richiesta dai rossoneri.