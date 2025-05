Milan, beffa alla Juventus: l’effetto domino parte da Barcellona

Movimenti di calciomercato importanti, quanto accade al Barcellona agevola il Milan: scatto rossonero per battere la Juventus

Il calciomercato sta già entrando nel vivo, pur con i fuochi conclusivi della stagione calcistica in corso, e non potrebbe essere altrimenti, vista la necessità di programmazione per tutti i club per la prossima stagione. Una urgenza che si avverte in particolar modo in casa Milan, dopo una annata davvero deludente e in cui il malcontento dell’ambiente è esploso, inchiodando la dirigenza alle proprie responsabilità.

La settimana che sta iniziando sarà quella degli annunci, ha spiegato l’ad Furlani, e a questo punto c’è attesa per capire come si svilupperà il nuovo corso del Diavolo. La prima mossa sarà, con tutta evidenza, quella dell’approdo a titolo ufficiale del nuovo ds Igli Tare, da cui poi discenderanno a cascata tutte le altre decisioni. Con la questione allenatore che verrà subito dopo e quindi con la riorganizzazione della rosa, per essere competitivi da subito per grandi traguardi.

Sono tanti i rumours che riguardano i possibili colpi del Milan e di sicuro c’è da fare un po’ di ordine. Le opportunità non mancano, anche perché vari intrecci potrebbero fare la fortuna del club. I movimenti del Barcellona meritano attenzione, perché possono dare una grossa mano.

Barcellona, Ansu Fati verso il Monaco: il Milan ha una chance per Akliouche

I campioni di Spagna si preparano a salutare Ansu Fati, che ha giocato poco in questa stagione e che non sembra gradito ad alcuni big dello spogliatoio. Per lui, in vista una nuova avventura al Monaco, come riportato da ‘Todofichajes’. Il che potrebbe aprire la strada per Akliouche, talento del club del Principato.

Il talento 23enne è stato grande protagonista della stagione con 7 gol e 12 assist. Difficile pensare di trattenerlo, il Monaco proverà a monetizzare dalla sua partenza. Obiettivo di vecchia data della Juventus, il Milan può provare a inserirsi però, per rinfrescare il suo reparto offensivo e iniziare l’opera di rinnovamento.

Milan, inizia l’era Tare: rivoluzione in squadra tra i rossoneri

Cambierà tanto in casa Milan, questo è certo. Con l’arrivo di Tare si avvieranno nuove strategie ed è molto probabile che si andrà alla ricerca di calciatori giovani e con energie nuove.

Si parla dell’addio di diversi big, che parrebbero essere giunti a fine ciclo. Quasi nessuno può essere considerato al sicuro. Da Maignan a Theo Hernandez, fino a Reijnders, Leao e persino Pulisic, tutti giocatori che di fronte alle giuste offerte potrebbero essere ceduti. Una rivoluzione pressoché totale, da capire se produrrà i risultati sperati.