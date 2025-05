Milan, bilancio compromesso: che mazzata per Cardinale!

Arriva una pessima notizia per Gerry Cardinale: ora il Milan rischia davvero grosso. Il bilancio rischia di essere compresso.

Sabato sera, con l’ultima gara di campionato contro il Monza, il Milan metterà il punto fine ad una stagione che la stessa dirigenza rossonera ha giustamente definito fallimentare. Salvo colpi di scena, i rossoneri chiuderanno il proprio cammino in Serie A in nona posizione e quindi fuori dalla zona Europa. Una smacco pesantissimo, difficile da mandare giù per il mondo Milan. L’esclusione delle coppe continentali comporterà anche un significativo danno economico, incidendo negativamente su un bilancio positivo ad oggi.

Brutte notizie per Cardinale: il bilancio torna in rosso?

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calcio e Finanza, l’esercizio 2024/2025 del Milan dovrebbe far registrare una perdita di circa 25 milioni di euro. Insomma, si trarrebbe del primo bilancio in rosso della gestione Red Bird dopo i due utili consecutivi nel 2023 e 2024. Una mazzata tremenda per Gerry Cardinale.

Ancor più complesso potrebbe essere il bilancio della stagione 2025/26, considerata il mancato piazzamento in zona Europa di questa stagione. Il Milan, di fatto, non potrà contare beneficiare dei proventi legati alla UEFA e questo potrebbe portare ad una perdita di 80 milioni di euro.

Inoltre, dalla prossima stagione, il Milan finirà sotto la lente d’ingrandimento della stessa UEFA, insieme agli altri club europei, in relazione alle nuove norme imposte dal Fair Play Finanziario. La società rossonera non potrà permettersi perdite superiori a 60 milioni di euro rispetto ad un periodo di osservazione calcolato sui tre anni precedenti.