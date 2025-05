Milan, blitz a Genova: 3 affari da 52 milioni

Il Milan affronterà il Genoa lunedì in Serie A, ma occhio al calciomercato: ci sono in ballo tre affari da 52 milioni di euro complessivi

La Serie A non ha più molto da regalare al Milan, visto che l’Europa League potrebbe arrivare anche con la vittoria della Coppa Italia, se i rossoneri dovessero riuscire a battere il Bologna. Sergio Conceicao, però, vuole chiudere al meglio e dare continuità di prestazioni in modo da arrivare al top all’appuntamento più importante per il finale di stagione.

Poi ci sarà da prendere decisioni pesanti per quanto riguarda il futuro del club, praticamente a ogni livello. La scelta del direttore sportivo non è ancora arrivata e occhio anche a quanto potrebbe accadere in panchina, con l’ex Porto che resta più vicino all’addio che alla permanenza in Lombardia. Intanto, qualcosa bolle in pentola anche sul calciomercato.

Diversi affari in corso tra Genoa e Milan

Genoa-Milan sarà una partita interessante sotto il profilo tecnico e tattico, ma anche per quanto riguarda le trattative che potrebbero presto entrare nel vivo per i due club. I rossoneri, infatti, hanno messo da tempo gli occhi in casa dei rossoblù e potrebbero portare a termine dei colpi molto interessanti in diverse zone del campo.

Non è sfumata la pista Morten Frendrup. Il centrocampista è uno dei migliori recuperatori di palloni della Serie A, un elemento essenziale in mediana che potrebbe dare equilibrio al Diavolo. La sua valutazione è sui 15 milioni di euro e il Milan l’ha messo da tempo nel mirino, per cui la prossima estate potrebbe essere quella buona per il salto.

Un affare importante potrebbe concludersi anche in difesa. Koni De Winter piace e ha giocato una grande stagione in Liguria: la cifra per il suo acquisto è salita a circa 25 milioni di euro. Il Milan, in questo caso, dovrà vedersela con la concorrenza di Napoli e Inter.

Il destino di Chukwueze è segnato

Non solo entrate, ma anche uscite. Samuel Chukwueze non ha mai reso secondo le aspettative a Milano e in estate non ci sono molti dubbi sul fatto che dirà addio.

La cifra minima per non mettere a bilancio una minusvalenza si attesta sui 13 milioni di euro e anche il Genoa potrebbe essere interessato al cartellino del nigeriano che così potrebbe subito rilanciarsi in Serie A.

I rapporti tra club sono ottimi e potrebbe essere un fattore decisivo per accelerare su tutti e tre i fronti. Ciò che è certo è che il Milan è all’alba di una nuova grande rivoluzione.