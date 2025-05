Milan, blitz dopo la finale: Juventus e Napoli vanno ko

Milan, Juventus e Napoli in una sfida che accende già il duello scudetto per il prossimo anno: affare dal Psg

Il Milan ha vissuto una annata davvero difficile, in cui all’inizio sembravano esserci credenziali e potenzialità per fare bene. Ma le cose, fin da subito, sono apparse molto complicate. Gli errori commessi in sede di mercato e di gestione della squadra sono stati numerosi ed evidenti, si sono susseguiti con il passare delle settimane e dei mesi e alla fine gli esiti sono stati a dir poco nefasti. Il Diavolo ha fallito tutti gli obiettivi e il risultato sarà una squadra rossonera fuori dall’Europa, come non capitava da diverse stagioni.

Un fondo toccato da cui però si deve necessariamente risalire, per riportare, il prossimo anno, la compagine a competere nuovamente per l’alta classifica. Non c’è tempo da perdere e il Milan sa già di dover mettere le basi per un mercato importante, per avviarsi subito sulla strada della ricostruzione. L’esempio del Napoli insegna: con nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore, un anno fa, gli azzurri hanno avviato la loro cavalcata. Proprio con gli azzurri, il Diavolo avvia una sfida di mercato intrigante, che coinvolge anche la Juventus.

Milan, corsa a tre per Kang In Lee: il Diavolo lancia un segnale a Juve e Napoli

Bisogna farsi trovare pronti per le occasioni che il mercato può offrire. Da Parigi, si parla della possibile cessione di Kang In Lee, talentuoso giocatore offensivo coreano.

L’insider di mercato turco Ekrem Konur riferisce che anche il Milan è in corsa per il giocatore autore di 6 gol e 6 assist in stagione, ma non ritenuto indispensabile dai francesi. La valutazione è elevata, 45 milioni di euro, ma il Milan, monetizzando dai tanti riscatti in programma per suoi giocatori in prestito e da altri addii importanti, può avere una cifra importante da reinvestire, magari subito dopo la finale dei parigini contro l’Inter.

Milan, non è ancora finita per Conte: il sogno è vivo

La scelta fondamentale, per il Milan, sarà comunque quella del nuovo allenatore. Un discorso che avrà un peso notevole e per il quale l’idea Conte non è ancora tramontata del tutto.

Il tecnico pugliese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, nessuna decisione è stata presa. Il sì alla Juventus non è scontato, dipenderà molto anche dai programmi che i bianconeri proporranno all’allenatore, che senza un mercato di un certo calibro, seguendo le sue indicazioni, potrebbe anche non accettare la proposta. E il Milan può sperare. Ammesso che l’ex Ct vada via da Napoli, certo, anche se questa ipotesi appare sempre più probabile.