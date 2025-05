Milan: blitz in Francia, Allegri accontentato

Tare e Allegri vogliono costruire una squadra assolutamente competitiva e si potrebbe andare in casa PSG per andare a rinforzare la rosa

L’arrivo di Allegri sulla panchina del Milan rappresenta un segnale molto chiaro. I rossoneri vogliono tornare il prima possibile al successo e per farlo c’è bisogno di andare su profili di assoluta qualità per consentire al livello generale della rosa di alzarsi. Per il momento si è nel campo delle riflessioni, ma Tare è pronto a cogliere qualsiasi occasione è destinata ad arrivare dal calciomercato estivo. E gli occhi del direttore sportivo rossonero potrebbero essere posati in casa Paris Saint-Germain.

I francesi in questa stagione sono riusciti a mettere a segno uno storico triplete e per molti il ciclo potrebbe essere chiuso. Per questo motivo non è da escludere che la vittoria della Champions League è pronta a rappresentare l’ultimo trofeo con la maglia dei parigini per diversi giocatori e il Milan ragiona sulla possibilità di andare a prendere il calciatore per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato.

Dalla Champions al Milan: i rossoneri piazzano il colpo

La priorità del Milan è quella di ritornare il prima possibile in Champions League. Per farlo c’è bisogno di una rosa di assoluto livello e bisognerà andare a sfruttare anche le occasioni che il calciomercato è pronto a dare. E, come spiegato in precedenza, il PSG la prossima stagione potrebbe vedere una sorta di rivoluzione proprio per il fatto che si parla di un fine ciclo per diversi giocatori.

Dalla Francia nei giorni scorsi si è parlato tanto della possibilità di un addio di Marquinhos. Nonostante il contratto in scadenza nel 2028, il brasiliano sembra essere pronto ad iniziare una nuova avventura nel prossimo calciomercato. L’Arabia rappresenta la soluzione più probabile, ma non è da escludere il Milan possa comunque fare un pensierino per andare a rinforzare la difesa e la presenza di Allegri è sicuramente una garanzia.

Marquinhos rappresenta una garanzia ancora una volta in difesa. Anche questa sera contro l’Inter è stato autore di una partita di assoluto livello e il suo nome presto potrebbe diventare molto cercato sul calciomercato. E il Milan è pronto a farci un pensiero se il PSG dovesse aprire realmente alla sua partenza.

Calciomercato Milan: Marquinhos nuova idea per la difesa?

Marquinhos rappresenta ancora una volta una garanzia per la difesa e nella prossima sessione di calciomercato potrebbe essere una nuova idea per la difesa del Milan.

Il PSG è pronto a privarsi del brasiliano in caso di una proposta importante. Vedremo se i rossoneri decideranno comunque di sondare il terreno oppure le cifre dell’operazione non consentiranno di arrivare all’accordo.