Milan-Bologna, cambio forzato per Conceicao: esce un big

In questi minuti si sta giocando la prima partita della 36° giornata di Serie A: dopo soli 15 minuti Milan costretto al cambio.

Milan-Bologna apre la 36* giornata del campionato di Serie A: un match che anticipa quella che sarà la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo, allo stadio Olimpico di Roma. Milan e Bologna, infatti, si affronteranno anche mercoledì, per conquistare la coppa. Rossoneri e rossoblù che sono già sicuri anche di giocare la Supercoppa la prossima stagione, che si disputerà ancora in Arabia. In questi primi minuti, le squadre si sono studiate, ma per il Milan è già arrivata una batosta.

Milan-Bologna, Tomori va KO: costretto al cambio

Al 15′ del primo tempo, Tomori ha richiamato l’attenzione della panchina rossonera ed è stato costretto alla sostituzione, con Thiaw che è subentrato al compagno di reparto.

Il difensore centrale rossonero ha subito un colpo da un avversario tra il collo e la schiena: in un primo momento sembrava che il giocatore potesse continuare, mentre dopo poco l’inglese ha richiamato l’attenzione dello staff e ha confermato di non potercela fare. Tomori esce sconsolato, quasi “scombussolato” dal colpo ricevuto, che lo ha messo KO.

Non dovrebbe essere nulla di grave in vista della finale di mercoledì, con Tomori che ha tutto il tempo per recuperare la condizione fisica opportuna: il Milan mercoledì può portare a casa il secondo trofeo stagionale, nonostante un cammino tortuoso. Per i rossoneri sarebbe un risultato importante, in una stagione caratterizzata soprattutto da prestazioni sottotono.