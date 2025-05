Milan-Bologna, Gabbia si sfoga: “Il contatto era evidente”

Matteo Gabbia si sfoga dopo Milan-Bologna: il difensore rossonero bacchetta la squadra e mastica amaro sul contatto con Beukema.

Tonfo Milan all’Olimpico. La squadra di Sergio Conceicao crolla in finale di Coppa Italia, cedendo il passo ad un più determinato e famelico Bologna. Dopo un primo tempo a reti bianche, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno messo la freccia nella ripresa, facendosi bastare la rete di un inarrestabile Ndoye per tornare a vincere un trofeo che mancava da ben 51 anni. Dunque, missione secondo trofeo fallita per il Milan. Ora, il futuro di Sergio Conceicao appare segnato, viaggiando verso i binari dell’esonero.

Gabbia furioso: parole inequivocabili sul contatto con Beukema

Al termine della finale di Coppa Italia, Matteo Gabbia si è lasciato andare ad un duro sfogo dinanzi ai microfoni di Sport Mediaset: “Siamo delusi di come è andata la partita, in questo momento si fa fatica a trovare le parole giuste. C’è tanto rammarico, è una stagione negativa per noi. È stata una brutta serata. In questo momento di energie ce n’è poca, oggi non è stata una grande partita ma abbiamo dato tutto. Questo però non è bastato, adesso dobbiamo chiudere la stagione con dignità e fare bene nelle ultime due partite”.

Gabbia si è poi sfogato anche sul contatto con Beukema. Nel corso del primo tempo, il difensore rossoblù ha rifilato una brutta gomitata al centrale rossonero, gesto punibile con l’espulsione ma Mariani e il Var hanno lasciato correre: “Quando sarà finita la stagione tireremo le somme. Non è una stagione positiva. Sappiamo che il Bologna pressa molto, ha messo in difficoltà molte squadre. Noi potevamo e dovevamo fare meglio, in questi casi bisogna avere la forza anche di dire bravi agli altri. Gomitata in area di Beukema? Penso che sia abbastanza chiaro, ma non cambia nulla. Dovevamo fare meglio”.