Milan-Bologna, gelo tra Conceicao e Calabria: è successo durante la premiazione

Da pochi minuti è terminata la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: decisivo il gol di Ndoye.

Come si prospettava, Milan-Bologna è stata una partita piuttosto ricca di emozioni, sia da una parte che dall’altra: in particolare, il primo tempo è stato più entusiasmante del secondo, con occasioni da una parte e dall’altra; la via del gol, però, è stata trovata dal Bologna nei primi minuti della seconda frazione di gioco, dopo una bell’azione nello stretto, con Ndoye che ha trafitto Maignan. La squadra rossonera nel secondo tempo ha inciso poco, sbagliando soprattutto nei 3o metri prima davanti la porta. Conceicao prova a cambiare qualcosa, soprattutto nel reparto offensivo, ma questa volta i cambi non danno la giusta ricompensa.

Milan-Bologna, il siparietto tra Conceicao e Calabria

Al termine del match tra Milan e Bologna, prima della consegna della Coppa al Bologna, ai giocatori e allo staff del Milan è stata consegnata la medaglia di consolazione, con la squadra rossonera che è passata davanti ai vincitori del Bologna. Non è sfuggito alle telecamere un piccolo sipario tra Conceicao e Calabria.

Al momento delle premiazioni, infatti, tutti i componenti del Milan hanno salutato i giocatori del Bologna, ma c’è stato un piccolo siparietto tra Conceicao e Calabria: l’ex difensore rossonero è passato al Bologna nella scorsa sessione invernale di mercato, dopo alcuni litigi che ha avuto con il tecnico rossonero. Calabria ha tentato di salutare il suo ex allenatore, dandogli una pacca sulle spalle, ma Conceicao ha tirato dritto e non ha nemmeno incrociato lo sguardo di Calabria, ma ha accennato ad un piccolo sorriso e forse a qualche parola. Niente stretta di mano dunque tra i due, come invece Calabria ha avuto con i suoi ex compagni.