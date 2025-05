Milan-Bologna, la finale è stata un fallimento: la peggiore dal 2010

La finale di Coppa Italia di ieri sera tra Milan e Bologna è stata decisamente ben poco esaltante. Il dato lascia pochi dubbi: la peggiore dal 2010.

C’era molta speranza in casa Milan per la finale di Coppa Italia di ieri sera. Al triplice fischio è arrivata però l’ennesima delusione stagionale con il Bologna che ha portato a casa il trofeo dopo ben 51 anni di astinenza. Una serata senza dubbio molto amara per i tifosi rossoneri, ma non solo per loro. C’è infatti un dato che lascia senza parole: è il risultato peggiore dal 2010.

Milan-Bologna, che delusione: solo 6.5 mln di spettatori in tv

Quella tra Milan e Bologna è stata una finale deludente anche dal punto di vista degli spettatori in tv. Il match in onda su Canale 5 è stata guardata “solo” da 6.530.000 spettatori. Si tratta del peggior numero tra le finali disputate dal 2010 ad oggi. Lo share è stato invece del 30.9%, anche qui peggior dato dopo la finale del 2019 tra Atalanta e Lazio.

Per onor di cronaca va ricordato che in contemporanea su Rai 2 c’è stato anche il quarto di finale di Lorenzo Musetti negli Internazionali di Roma che ha ovviamente tolto pubblico alla finale di Coppa Italia. I dati dimostrano però quanto la partita fosse poco attesa, soprattutto a causa della stagione deludente del Milan.