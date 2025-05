Milan-Bologna, novità in attacco per Conceicao: le formazioni

Il Milan è pronto per sfidare il Bologna, in una sfida che ha già il sapore della finale di Coppa Italia che disputeranno.

I rossoneri nonostante le poche speranze, vogliono provare ad agguantare la Champions League. Una vittoria contro il Bologna vorrebbe dire mettere pressione e andare a -3 dal quarto posto a due giornate dal termine. Conceicao ci vuole credere, poi il prossimo step sarà batterli in finale di Coppa Italia.

Il Diavolo si trova di fronte un’avversaria più che ostica, il Bologna di Vincenzo Italiano difficilmente perde: specialmente contro le big del campionato italiano. I felsinei sono più vicini alla Champions dei ragazzi di Conceicao.

Milan: c’è Joao Felix dal 1’

Il club in via Aldo Rossi prova a far paura al Bologna, a San Siro c’è l’obbligo di vittoria. Il Diavolo scenderà in campo con i migliori 11 secondo Coincecao, indosseranno una maglia celebrativa col cognome della madre.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All.: Conceicao.

In difesa confermati Tomori e Pavlovic, mentre ballottaggio tra Gabbia e Thiaw. A centrocampo, invece, i soliti Reijnders e Loftus-Cheek, con Alex Jimenez e Theo sulle fasce con in attacco Jovic, alle sue spalle Pulisic e Joao Felix.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Pobega; Freuler, Orsolini; Moro, Dominquez; Dallinga. All. Italiano.

I rossoblu hanno gettato al vento svariate occasioni e adesso non hanno più il destino dalla loro parte in ottica quarto posto, dovranno aspettare gli esiti delle altre.