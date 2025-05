Milan Bologna, un big a forte rischio: le ultime sull’infortunio

Nei prossimi giorni Milan e Bologna si affronteranno in un doppio confronto molto importante per entrambe le squadre. Ecco le ultime.

Pochi giorni e Milan e Bologna si affronteranno in un doppio confronto che può valere una stagione. Non si tratta di andata e ritorno ma sappiamo quanto queste sfide possano significare in chiave prima campionato e poi coppa Italia. Venerdi a San Siro i due club si affronteranno per il campionato e martedi prossimo – esattamente tra 7 giorni – ci sarà la sfida di Coppa Italia all’Olimpico.

Un match delicato e importante per entrambe le squadre, una sfida che vale quasi il resto della stagione. La vittoria della Coppa Italia potrebbe salvare la stagione rossonera altrimenti quasi fallimentare mentre nel Bologna si spera di fare la storia, un titolo a livello nazionale che manca da oltre 50 anni. Una sfida da mille significativi.

Milan Bologna, rossoblù stavolta in emergenza

Nella sfida di campionato non ci sarà Rafa Leao, out per squalifica ma occhio anche ad altre soluzioni e non è escluso che i due club facciano un pò di turnover in vista della sfida di Coppa. Intanto però sia Italiano che i tifosi del Bologna sono preoccupati riguardo le condizioni di Ndoye, attualmente infortunato e che anche oggi si è allenato a parte, insieme ad Holm.

Difficile il recupero di Ndoye per la sfida di San Siro in campionato mentre la speranza è di recuperare Ndoye almeno per la panchina per la finale di Coppa. Situazione simile anche per Holm con il Bologna che rischia di aver qualche problema per la fascia in vista del match con i rossoneri.