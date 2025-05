Milan, che beffa: la notizia che proprio non ci voleva

Piove sul bagnato in casa Milan, arriva l’ennesima tragica notizia per il club in Via Aldo Rossi.

Il Diavolo ha vissuto giorni migliori. Le ultime settimane sono state stressanti ma a breve tutto finirà, almeno per questa stagione. La speranza ovviamente è di poter vivere giorni differenti a breve, magari già tra un mese quando i rossoneri saranno a ridosso dell’inizio del calciomercato estivo.

Anche se non sembra, l’ultima giornata per il Milan può essere fondamentale per capire quando inizierà nello specifico la stagione dei rossoneri. Può fare lo stesso percorso del Napoli di Antonio Conte.

Il Milan incontra il Bari in Coppa Italia, le ultime sui trentaduesimi

Se il Milan chiuderà nono quindi – o anche nel caso in cui dovesse arrivare ottavo ma davanti al Bologna – giocherà il turno preliminare di Coppa Italia ad agosto. Da regolamento infatti le prime otto del campionato si qualificano direttamente agli ottavi di finale in programma tra dicembre e gennaio. Per quelle che invece non riescono a centrare questo obiettivo, ci sono due ulteriori turni preliminari da disputare.

Se saranno 32esimi, il Milan li affronterà a San Siro contro il Bari. Il tabellone della Coppa Italia infatti prevede che la nona classificata della Serie A affronti la nona della B, ossia proprio i pugliesi. La vincente di questo match poi giocherà contro chi passerà tra la 17esima della A e la Juve Stabia.