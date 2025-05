Milan, che beffa: niente rossoneri, ha scelto un’altra panchina

Giorni tosti in casa Milan, con i rossoneri alla ricerca di un allenatore capace di rialzare la squadra dopo una stagione pessima.

Conceiçao saluterà il Milan, e ancora non è chiaro chi prenderà il suo posto. L’arrivo di Igli Tare apre scenari nuovi, anche in ottic nuovo allenatore.

In questo senso arrivano alcune notizie a riguardo di uno dei profili vagliati dal Milan, ovvero quello di Maurizio Sarri.

Sarri-Milan, c’è una novità: le ultime

La Lazio ha scelto Maurizio Sarri come possibile nuovo allenatore per sostituire Marco Baroni. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra il club biancoceleste e Sarri sono già molto avanzati, e si lavora per definire un contratto biennale da circa 2,8 milioni di euro netti a stagione.

Sarri era stato accostato anche al Milan, che dopo una stagione deludente sta cercando un nuovo tecnico per rilanciarsi. Però, al momento, sembra che la trattativa con la Lazio sia più concreta, lasciando i rossoneri alla ricerca di altre soluzioni. Il Milan dovrà muoversi in fretta per trovare la persona giusta che possa dare nuova linfa al progetto e riportare entusiasmo in via Aldo Rossi.