Milan, colpo “alla Huijsen” per Allegri: le cifre della beffa alla Juve

Il calciomercato del Milan passa, di certo, dal colpo da piazzare in difesa per l’organico che sarà di Allegri nel 2026.

Anche se con le coppe europee che non vedranno tra le protagoniste il Milan, il club allenato da Massimiliano Allegri vedrà diversi innesti e tra questi, anche quelli in ottica futura.

C’è un difensore che piace a tutte le top squadre in Italia, così come ad alcuni club di Premier League che, replicando quanto già fatto nell’estate scorsa, potrebbero trovarsi in difesa quello che “rischia” di essere destinato a diventare uno dei migliori nel suo ruolo.

Come per Huijsen: il Milan tenta il colpo anticipando la Juve

Così come successo per Huijsen, lasciato andare dalla Juve che fu di Allegri, un altro dei difensori della nostra Serie A rischia di andare via per poi vedere le sue valutazioni economiche aumentare a dismisura.

In poco tempo Dean Huijsen è passato dai 15 milioni circa, sborsati dal Bournemouth per portarselo via dalla Juventus, ai 60 milioni della clausola pagata dal Real Madrid per averlo alle Merengues. Prima che possa succedere ancora con uno dei difensori in Italia, ad approfittarne, potrebbe essere il nuovo Milan di Igli Tare, con Allegri in panchina.

Per la difesa del Milan, infatti, l’obiettivo di calciomercato a sorpresa potrebbe arrivare dall’Hellas Verona. Fresco di convocazione in Nazionale e con l’attenzione già di mezza Europa su di lui, Diego Coppola sarebbe già pronto all’addio agli scaligeri, con l’Hellas che ha già alzato il prezzo. Un prezzo che, se il Milan non dovesse riuscire a “contenere” prendendolo quanto prima, vedrà poi il suo valore schizzare alle stelle, così come successo appunto con Huijsen dopo il suo addio alla Juve e alla Serie A.

Calciomercato Milan: le cifre del colpo dall’Hellas Verona

Anticipando la Juventus, ma anche le squadre di Premier League, il Milan dovrà mettere sul tavolo almeno 15 milioni di euro. Dopo la convocazione in Nazionale maggiore con Spalletti che ci ha visto lungo su di lui, l’Hellas alza al posta per chi vorrà prenderlo.

I rossoneri, stando a quanto riportano da TMW, avrebbero voglia di anticipare la concorrenza di alcuni club di Premier League, evitando un ennesimo talento in fuga con destinazione Premier. Riuscendo ad anticipare e beffare anche la Juventus, Diego Coppola potrebbe finire al Milan per giocare, oltretutto, come titolare nella difesa allenata da Max Allegri. A convincere il giocatore potrebbe essere la possibilità di vivere, da titolare, un’esperienza in un top club, in vista del Mondiale che – si spera – vedrà l’Italia protagonista nel 2026.