Milan, Conceicao lo annuncia in conferenza: tre fermi ai box!

Le parole di Sergio Conceicao alla vigilia del match tra Genoa e Milan, valevole per la 35* giornata.

La 35* giornata del campionato di Serie A chiude i battenti domani sera, con l’ultimo match tra Genoa e Milan: da una parte la squadra di Vieira, quasi certa ormai della permanenza nel massimo campionato italiano; dall’altra la squadra di Conceicao, a caccia di punti per un possibile posto ancora in una delle competizioni europee. Fermo restando che, se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia, la partecipazione all’Europa League sarà certa.

Genoa-Milan, le parole di Conceicao in conferenza

Alla vigilia del match tra Genoa e Milan, in conferenza stampa è intervenuto Sergio Conceicao, tecnico rossonero. Queste le parole per il match di domani:

Pensiamo partita per partita, lavoriamo durante la settimana. Dobbiamo migliore alcune caratteristiche del gioco, ogni partita che passa dobbiamo essere una squadra più forte. Pensiamo al Genoa, e poi al Bologna. Questa continuità dobbiamo averla con il nuovo modulo, noi ogni giorno lavoriamo per questo. Lavoriamo soprattutto sull’equilibrio, i giocatori cominciano a conoscere meglio anche ciò che vogliamo come dinamiche. Il mio sentimento è che tutti sono importanti, io conto su tutti, tutti sono preparati per giocare, perciò fiducia a loro. Jovic? Sta meglio, invece Abraham si è fermato per un problema fisico. Lui, Bondo e Sottil sono quelli che si sono fermati.

Sul lavoro dello staff e sui pensieri attorno al Milan:

Noi ogni giorno che veniamo a lavorare qua c’è la responbilità di lavorare per un club come il Milan. Ogni giorno dobbiamo dimostrare qualità, una squadra diversa rispetto a quello che siamo stati delle volte. Capello ha i suoi pensieri su di noi, io ho il mio. La partita non è solo per gli undici che cominciano, ma abbiamo bisogno di tutti. Noi pensiamo partita per partita.

Su alcune individualità dei rossoneri:

Theo-Leao son tornati? Ma la qualità ce l’hanno tutti i giocatori del Milan, parliamo di due giocatori che hanno già vinto. Sono due giocatori che sono ai primi posti nel loro ruolo. Al momento stanno bene, conto sui due giocatori come tutti gli altri. Walker? Può usare entrambe le posizioni, sia dietro che davanti. Ora sta bene fisicamente, è a disposizione per aiutare la squadra. Gimenez? Ha grandi qualità, sta a me decidere se schierarlo o meno, dipende dalla situazione, dalla partita. Nel calcio in ogni momento può cambiare tutto. Loftus-Cheek? è un giocatore molto capace, secondo me lui è un box-to-box. Ma può giocare in più ruoli, è un giocatore fisicamente forte, ora sta bene, ogni giorno meglio. Contiamo su di lui in queste partite finali.

Sui gol non subiti fuori casa in queste ultime partite:

Quello per noi vuol dire lavorare, c’è un lavoro di squadra e noi stiamo lavorando su questo. Stiamo lavorando sulla solidità difensiva, sull’equilibrio di squadra. Non solo a livello di squadra, ma anche sull’individualità.

Sulla classifica, dove Conceicao vede un pò di rammarico considerato che le squadre in lotta per la Champions in questo periodo stanno lasciando punti: