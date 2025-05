Milan, Conceicao netto: “Non voglio trovare alibi”, c’entra l’arbitraggio

Il Bologna batte il Milan per 1 a 0 in finale di Coppa Italia e si aggiudica il trofeo: brutta prestazione dei rossoneri.

Dopo il 3 a 1 a favore dei rossoneri dello scorso venerdì in campionato, il Bologna di Vincenzo Italiano questo giro non sbaglia e batte per 1 a 0 il Milan di Sergio Conceicao: decisivo il gol di Ndoye nei minuti iniziali della ripresa. I rossoneri al vantaggio della squadra rossoblù non hanno mai a tutti gli effetti reagito, nonostante i cambi a livello offensivo del tecnico rossonero. Sfuma così il sogno di portare a casa il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa italiana. Grande prova del Bologna, che si aggiudica meritatamente la coppa.

Milan-Bologna, le parole di Conceicao

Al termine del match tra Milan e Bologna, ai microfoni di Mediaset è intervenuto Sergio Conceicao, allenatore del Milan, molto deluso dal risultato:

Il primo tempo è stato molto equilibrato: la squadra poteva fare gol. Nel secondo tempo potevamo fare di più, dopo il gol del Bologna, si è giocato molto poco. Non voglio trovare alibi con gli arbitri, ma in 2/3 situazioni mi è sembrato un po’… dai… però non è solo quello, dovevamo fare di più in una partita del genere. In Supercoppa abbiamo vinto, in Coppa Italia siamo arrivati fino in fondo. Ora cerchiamo di finire con dignità questo campionato, mi spiace per i tifosi, che erano entusiasti. Delusione per tutti, potevamo fare di più è vero, queste partite sono equilibrate, loro hanno fatto gol, noi no.

Sulle scelte di formazione e sui cambi:

Alla fine siamo tutti bravi allenatori… non è solo questo. Prima della partita ho fatto quello che dovevo fare, sono stato giusto con me stesso. Se partiamo dalla preparazione, ho fatto queste scelte. Ora sarebbe diverso, so cosa non è funzionato.

Il sentimento più ridondante in questa serata, la delusione:

Penso che siamo stati precipitosi a giocare delle volte, avevamo preparato in modo differente la nostra costruzione. Nel primo tempo non abbiamo giocato male, nel secondo tempo dovevamo fare di più. È stata una partita combattuta, dove in ogni duello bisognava mettere tutto. Delusione di aver perso una finale, di aver perso un titolo, dentro una stagione difficile, in un ambiente e contesto difficile.

Sul futuro del tecnico portoghese al Milan: