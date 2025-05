Milan, Conceicao sorride: il rossonero torna in gruppo!

Sergio Conceicao recupera una pedina importante in vista della sfida di campionato col Bologna: il rossonero è tornato in gruppo.

Questa mattina la squadra di Sergio Conceicao ha ripreso a lavorare sui campi di allenamento di Milanello. Dopo il successo esterno contro il Genoa, il club rossonero ha messo nel mirino il primo dei due match in programma contro il Bologna di Vincenzo italiano. Il Milan affronterà gli emiliani venerdì sera a San Siro per la 36esima giornata di Serie A. Una volta archiviato il turno di campionato, i ragazzi di Conceicao ritorneranno in campo contro i rossoblù mercoledì prossimo per la finale di Coppa Italia.

Conceicao sorride: il tecnico recupera il rossonero

Sergio Conceicao ha raccolto delle sensazioni positive dall’ultima seduta di allenamento, sopratutto per quanto riguarda il recupero di una delle sue pedine più importanti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, i rossoneri avrebbero recuperato del tutto Tammy Abraham. Stamani, il centravanti inglese è tornato ad allenarsi con il gruppo, senza manifestare alcun tipo di dolore fisico o muscolare. Pertanto, l’ex Chelsea sarà a disposizione per il doppio confronto con il Bologna.

Ci sono sensazioni positive in casa Milan anche per il recupero di Youssouf Fofana, uscito al 28esimo del primo tempo di Genoa-Milan per una contusione al piede sinistro. Il centrocampista francese oggi non si è allenato con il gruppo, svolgendo una seduta fisioterapica. Tuttavia, l’ex Monaco non sarebbe a rischio per la finale di Coppa Italia. Dovrebbe esserci già per la gara di campionato col Bologna, ma con ogni probabilità non dovrebbe partire titolare.

Terapie anche per Riccardo Sottil e Warren Bondo, entrambi in dubbio per venerdì. L’esterno destro sta recuperando da un risentimento all’otturatore della gamba destra, mentre l’ex Monza è al lavoro per smaltire un trauma alla caviglia destra.