Milan: D’Amico ds, il primo rinforzo dall’Atalanta

Prosegue il casting del ds in casa rossonera. Il nome del dirigente della Dea continua ad essere uno dei nomi accostati al club meneghino

Il Milan lavora per trovare il nuovo direttore sportivo. La stagione dei rossoneri ormai si avvia alla conclusione e l’obiettivo da parte della società è quella di ripartire il prima possibile e nel migliore dei modi. La priorità in questo momento è rappresentata sicuramente dal direttore sportivo e il nome in pole position resta quello di D’Amico. Come riferito dal Corriere dello Sport, non è semplice strapparlo all’Atalanta, ma Furlani sembra essere pronto a fare un tentativo fino all’ultimo.

E, in caso di suo arrivo, il Milan potrebbe piazzare il primo colpo dall’Atalanta. Un giocatore che ha bisogno di rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile e per questo motivo è possibile un suo trasferimento in rossonero nel calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo di ipotesi perché le priorità sono altre, ma presto si entrerà nel vivo della trattativa.

Calciomercato Milan: non solo D’Amico, altro affare con l’Atalanta

La priorità del Milan in questo momento è il direttore sportivo. La scelta sarà fatta nei prossimi giorni. D’Amico resta uno dei nomi presenti sulla lista di Furlani e il dirigente potrebbe fare un tentativo già nel giro di poco tempo. L’Atalanta non ha alcuna intenzione di mollare il proprio dirigente, ma una chiamata dei rossoneri è destinata a farlo traballare e per questo motivo ci attendiamo delle novità in davvero poco tempo.

Ma non è finita qui visto che tra Milan e Atalanta è possibile un nuovo affare. D’Amico, infatti, potrebbe optare di andare a puntare su un calciatore della Dea per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Sappiamo come i rossoneri hanno bisogno di rinforzi in attacco e non è da escludere che ci possa essere un tentativo per Scamacca.

Il centravanti viene da una stagione complicata a causa di diversi infortuni e il Milan potrebbe essere la giusta soluzione per Scamacca per rilanciarsi. E la carta D’Amico rappresenta quella giusta per sbloccare il prossimo calciomercato.

Mercato Milan: Scamacca arriva con D’Amico?

Il nome di Scamacca non è sicuramente nuovo per il Milan. L’Atalanta non sembra essere intenzionata a lasciar cedere il proprio calciatore, ma molto dipenderà anche dalle occasioni di calciomercato che ci saranno.

L’arrivo di D’Amico potrebbe rappresentare una svolta importante in questo senso e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.