Milan, deciso il futuro del top player: addio imminente!

L’avventura del big rossonero è arrivata al capolinea: il Milan attende solo la giusta offerta per aprigli le porte della cessione.

Ieri sera, in un clima tesissimo, tra cori e fischi contro squadra e dirigenza, si è chiusa la deludente stagione del Milan. Il club rossonero ha archiviato uno dei capitoli più tristi della sua storia con una vittoria ai danni del retrocesso Monza. Tira aria di rivoluzione all’interno dell’ambiente Milan, cambiamento che partita con l’insediamento in dirigenza di Igli Tare. La società lombarda si affiderà sopratutto al direttore sportivo ex Lazio per individuare il giusto allenatore e allestire una rosa competitiva. Una costruzione che avverrà senza gli introiti delle competizioni UEFA. Il Milan è fuori da tutto, causando alle proprie casse un grosso danno economico. Infatti, dopo due stagioni di fila in attivo, il prossimo esercizio del club sarà in rosso. Per questo motivo, il club starebbe seriamente valutando la possibilità di privarsi di qualche giocatore simbolo per salvaguardare il bilancio e finanziarsi i prossimi movimenti di mercato.

Il top player è al passo d’addio: cessione sempre più vicina

Tra i pezzi da novanta che il Milan potrebbe essere costretto a cedere c’è Tijjani Reijnders, una delle poche note liete dell’ultima triste stagione rossonera. Dopo solo due anni, il calciatore olandese è già diventato uno dei leader incontrasti del club. Il classe 1998 non si è lasciato trascinare dalle negatività, disputando un’ottima stagione. L’ex Az Alkmaar ha chiuso l’annata con 15 gol e 5 assist in 54 presenze. Numeri che, abbinate a delle prestazioni di gran classe, hanno attirato gli occhi di moltissimi top club. Il centrocampista olandese è finito sulla bocca di tutti, anche del Manchester City di Pep Guardiola. Ieri, proprio l’olandese è stato premiato nel pre gara di Milan-Monza con il titolo di miglior centrocampista della stagione.

I Citizens starebbero muovendo dei passi concreti per portare Reijnders in Premier League. Il calciatore rossonero sarebbe il primo obiettivo di mercato della squadra di Guardiola per colmare il grosso vuoto lasciato da Kevin De Bruyne, giocatore sempre più vicino al Napoli. Il Manchester City starebbe avendo dei contatti fitti con Milan e giocatore. Reijnders, che di recente ha rinnovato fino al 2030 per 3 milioni a stagione, sarebbe rimasto lusingato dalla corte degli inglesi. Eppure, l’olandese sembra non aver intenzione di chiedere la cessione, lasciando la decisione finale al Milan.

Il City prepara l’offerta: le parole di Furlani fanno riflettere

Intanto, i Citizens sarebbero prossimi dal mettere sul tavolo un’importante offerta. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, al Diavolo dovrebbe arrivare una proposta da 65 milioni. La sensazione, però, è che il Milan possa tenere botta, e chiedere 70/75 milioni per la cessione. Il Manchester City sarebbe determinato a chiudere l’operazione, tant’è che nei prossimi giorni dovrebbero giungere a Milano degli emissari del club di Premier. La volontà dei Citizens sarebbe quella di giocare d’anticipo e avere il centrocampista già per il Mondiale per Club. La squadra di Pep Guardiola si starebbe muovendo in fretta per battere sul tempo Barcellona e Real Madrid.

Proprio in merito al futuro di Tijjani Reijnders, ieri ha parlato Giorgio Furlani. L’amministratore delegato del Milan ha dribblato la domanda, affermando che in casa rossonero non c’è alcuna necessità di vendere i pezzi pregiati. È la verità o un semplice depistaggio? Qualora arrivasse una maxi offerta del City, il Milan avrebbe realmente la forza di dire no? Eppure l’operazione Tonali non lascia dubbi. Solo il tempo darà le dovute risposte ai tanti punti di domanda, ma intanto nella sua ultima uscita pubblica Furlani ha affermato: “Offerte Reijnders? Mi focalizzerei su cosa dobbiamo fare per rifnzoare questa rosa. Sono stati fatti tanti errori, anche sul piano della pianificazione della squadra. C’è da fare meglio per il bene del Milan. Per come siamo gestiti non c’è nessuna necessità di fare sacrifici”.