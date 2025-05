Milan, deciso il futuro di Adli: l’annuncio dalla Fiorentina

La Fiorentina ha preso la sua decisione in merito a Yacine Adli, giocatore in prestito dal Milan.

La fine della stagione implica anche che i club comincino a riflettere sul tema calciomercato, in particolare su eventuali riscatti da esercitare di alcuni calciatori. In questa stagione, il Milan ha dato in prestito ad altri club molti calciatori di propria proprietà: alcuni faranno ritorno a Milanello, altri verranno riscattati dai club. Chi è quasi sicuro di lasciare il club rossonero è Pierre Kalulu, che sarà riscattato dalla Juventus visto l’ottimo impatto avuto. Chi invece farà ritorno al Milan è Yacine Adli, come confermato dalla Fiorentina stessa.

Milan, Adli fa ritorno: l’annuncio del club viola

Yacine Adli è stato acquistato dalla Fiorentina la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto: il club viola ha versato nelle casse rossonere 1,5 milioni di euro, mentre ne dovrebbe versare 10,5 per il riscatto, cifra che la Fiorentina non è disposta a spendere.

Ad annunciare il ritorno di Adli al Milan è il direttore sportivo della Fiorentina Pradè, che nella conferenza stampa di fine stagione ha così riferito: