Milan, deciso il futuro di Reijnders: la posizione del club è chiara!

Il Milan ha preso una decisione chiara sul futuro di Tijjani Reijnders: la società rossonera mette le cose in chiaro.

Una delle poche note positive in questa stagione nefasta del Milan è senza dubbio l’exploit di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, nonostante i cambi di allenatore e l’andamento altalenante della squadra, ha dato spettacolo sul rettangolo verde, registrando la sua miglior annata in carriera, sia dal punto di vista delle prestazioni che in termini numerici. Il calciatore classe 1998 ha finora collezionato 15 gol e 5 assist in 53 presenze. Numeri che hanno attirato gli occhi di moltissimi top club, tra cui il Manchester City di Pep Guardiola.

Deciso il futuro di Reijnders: il Milan fa chiarezza

Alla sua seconda stagione in rossonero, Reijnders è già uno dei leader indiscussi del club. Una delle pedine su cui il Milan vuole costruire la squadra del futuro. Tuttavia, l’ottima stagione di Reijnders ha inevitabilmente attratto molteplici big del calcio europeo. Tra queste c’è anche il City di Pep Guardiola, che nell’ultimo periodo sembra aver alimentato ancor più il proprio interesse nei confronti del classe 1998.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul tavolo del Milan un’offerta di poco di poco superiore ai 55 milioni di euro. Una proposta che il club rossonero avrebbe già fatto chiaramente capire di rispedire al mittente poiché non congrua al valore del calciatore. Infatti, il club lombardo avrebbe fissato sui 70 milioni la base di partenza per l’eventuale cessione del centrocampista.

Tuttavia, sembra che il Milan non abbia alcuna voglia di cedere il proprio top player. Quindi, salvo offerte folli, il Diavolo dovrebbe resistere agli assalti del Manchester City e di chiunque voglia assicurarsi le capacità di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese ha recentemente prolungato il proprio contratto fino al 2030, con un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio. Lo stesso Reijnders, infatti, sembrerebbe deciso a restare in rossonero.

Nuova proposta per Pulisic: rinnovo vicino

Il Milan ha intenzione di ripartire sopratutto da Tijjani Reijnders nella prossima stagione. Tra le certezze, c’è anche Christian Pulisic. Proprio per questo, nelle ultime ore il club avrebbe presentato una nuova offerta allo statunitense. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla Rosea, la società rossonera sembra aver migliorato la propria proposta di rinnovo rispetto a quella precedente. Questo per accelerare la situazione e blindare uno dei simboli del Milan.

Il Milan aveva inizialmente proposto al calciatore classe 1998 un’estensione contrattuale fino al 2029 da 4 milioni annui. Ora Christian Pulisic, che ha un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028, avrebbe ricevuto un’altra offerta di rinnovo, stavolta fino al 2030 e con un ingaggio da 5 milioni di euro. La stretta di mano è vicinissima.