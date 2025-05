Milan, doppio rinnovo in arrivo: Moncada blinda i due talenti

Geoffrey Moncada prepara il doppio rinnovo: il Milan blinda due dei suoi giovani talenti. A stretto giro la fumata bianca.

Il club rossonero ha cominciato al lavorare in modo costante e deciso in vista della prossima stagione, intavolando molteplici discorsi. Uno di questi riguarda il destino del Milan Futuro, reduce da un’annata fallimentare in Serie C. La squadra B della compagine lombarda è retrocessa nei dilettanti, perdendo amaramente nei playout contro la Spal. Nonostante tutto, la dirigenza non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul progetto Milan Futuro. In quest’ottica, la società rossonera starebbe preparando un doppio rinnovo per due giocatori destinati a essere i leader della squadra nel prossimo campionato di Serie D.

Doppio rinnovo pronto: il Milan blinda i due giovani

Il Milan sarebbe prossimo dal concretizzare un doppio rinnovo. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe raggiunto l’accordo per i rinnovi dei giovani Lorenzo Torriani e Davide Bartesaghi. I due promettenti giocatori rossoneri prolungheranno i rispettivi contratti fino al 2030.

In questa stagione, Torriani ha raccolto con la prima squadra una presenza in Champions League contro il Liverpool e un’apparizione in Coppa Italia nel match con il Sassuolo. Mentre Bartesaghi ha totalizzato 6 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Nel pre partita di Roma-Milan, il direttore tecnico rossonero, Geoffrey Moncada ha proprio parlato del Milan Futuro. Il dirigente della società lombarda è stato chiarissimo ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fondato Milan Futuro per creare giocatori. Abbiamo avuto sette giovani che hanno giocato in Serie A col Milan, mai ce n’erano stati così tanti dall’academy. Giocare in B, in C o in D non è così importante per noi. L’obiettivo è creare talenti. Il Milan Futuro giocherà in Serie D”.

Futuro di Theo in bilico: due le strade scelte dal Milan

Insomma, Lorenzo Torriani e Davide Bartesaghi viaggiano verso il rinnovo. Non si può dire lo stesso per Theo Hernandez, in scadenza nel 2026. Ora, il prolungamento di contratto del terzino francese sarebbe possibile solo al ribasso rispetto agli attuali 4,5 milioni che percepisce. Gli scenari messi in piedi dalla società sono due: cessione in estate o permanenza in stile Calabria, ovvero, senza garanzie di titolarità e con eventuale addio a parametro zero.

In merito alla vicenda Theo Hernandez, recentemente si è espresso Faouzi Ghoulam. L’ex terzino del Napoli ha consigliato il Milan: “Theo lo terrei per forza. Vedo la stessa stagione che è successa al mio Napoli nel secondo anno con Ancelotti: un anno di me***, vincendo la coppa che ci ha salvato. Abbiamo tenuto la stessa squadra e siamo arrivati secondi. lo terrei la stessa squadra e metterei giocatori, ma anche la società deve prendersi delle responsabilità. La proprietà si deve fare due domande, poi la rosa è da tenere così aggiungendo uno o due giocatori”.