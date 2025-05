Milan, ds e allenatore a sorpresa: la scelta di Paratici

Il nome di Fabio Paratici torna in orbita Milan dopo il mancato accordo di circa un mese fa con il club rossonero

In casa Milan l’attenzione è rivolta all’imminente finale di Coppa Italia col Bologna, ma occhi anche al futuro tra direttore sportivo e allenatore.

Non è stato ancora sciolto il principale nodo del Milan in vista della prossima stagione, ovvero la scelta del nuovo direttore sportivo. Il club rossonero, infatti, è da tempo alla ricerca di una figura dirigenziale di campo capace di soddisfare le richieste della proprietà ma anche di riportare il Milan al top nei risultati, sia in Italia che in Europa. Uno dei primi nomi individuati dal club è stato quello di Fabio Paratici e l’accordo con il dirigente ex Juventus sembrava ormai raggiunto.

E invece, proprio quando la firma sul contratto sembrava essere imminente, si è registrato un ribaltone. È saltata la trattativa tra il Milan e Fabio Paratici e così il club rossonero è tornato alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Una ricerca che fino a questo momento non ha portato risultati: da Igli Tare a Tony D’Amico passando per la suggestione rappresentata da Giovanni Sartori, sono diversi i nomi accostati al Milan ma ad ora nessuna decisione ufficiale è stata presa in merito alla figura del nuovo uomo mercato del club.

Milan, retroscena su Paratici e il nuovo allenatore

Chiaramente, dalla scelta del nuovo direttore sportivo dipenderà anche quella dell’allenatore che andrà a prendere il posto di Sergio Conceicao dato che le chance di una permanenza per il tecnico portoghese sono particolarmente ridotte. Anche in questo caso non mancano suggestioni, ipotesi e indiscrezioni, ma nelle ultime ore ne è spuntata un’altra che ha del clamoroso.

Con Fabio Paratici come direttore sportivo il nuovo allenatore sarebbe stato quasi certamente Roberto De Zerbi, ex Brighton ora alla guida dell’Olympique Marsiglia. L’allenatore italiano è molto apprezzato dall’ex ds della Juventus che ne avrebbe anche parlato con l’ad rossonero Giorgio Furlani durante i loro incontri stando a quanto riportato da Tbr Football. Un nome che ora Paratici avrebbe suggerito al Tottenham come possibile erede di Ange Postecoglou sulla panchina degli Spurs.