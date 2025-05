Milan, ecco il primo colpo di Tare: arriva un campione d’Inghilterra

Dal Liverpool al Milan, i rossoneri sognano un grande rinforzo per inaugurare l’era Tare

Si concluderà domani sera, in maniera piuttosto malinconica, una annata complessa per il Milan, che ha raccolto poche soddisfazioni e fallito tutti gli obiettivi. Rossoneri del tutto fuori dalle competizioni europee, dopo aver perso la finale di Coppa Italia e dopo la sconfitta in campionato con la Roma che ha precluso la possibilità di inseguire un piazzamento valido per le coppe continentali attraverso la classifica di Serie A.

La gara con il Monza, dunque, domani sera non avrà alcun significato. E anzi si disputerà in un clima piuttosto pesante, con la contestazione annunciata da parte della tifoseria organizzata. I risultati ottenuti del resto non possono essere ritenuti soddisfacenti da nessuno e i supporters vogliono far avvertire il loro dissenso e la necessità di costruire il futuro su basi differenti.

Arrivata la prima mossa della società, con la scelta di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Dopo l’inseguimento vano prima a Paratici e poi a D’Amico, si è ricaduti sul dirigente albanese ex Lazio, figura molto esperta e a cui sarà demandato un mercato dai contenuti importanti. Uno dei primi nomi potrebbe arrivare dall’Inghilterra e dai campioni del Liverpool.

Milan, mirino su Elliott: lascia il Liverpool, poco spazio per lui

Nonostante il trionfo in campionato, alcuni giocatori tra i ‘Reds’ non sono stati soddisfatti del loro utilizzo e di come sia andata la loro stagione. Per questo, si preparano a dire addio. Uno di questi è Harvey Elliott.

Centrocampista di discreto talento, in grado di giocare da vero e proprio box to box, non è stato molto valorizzato dal tecnico Arne Slot. E avendo ricevuto, a quanto pare, conferma dallo stesso allenatore di non essere una figura centrale nel progetto, come riportato da ‘Sky Sports’ Elliott si cercherà una nuova squadra. Il Milan potrebbe dargli la possibilità di rilanciarsi in un campionato intrigante, il Liverpool cercherà di massimizzare dalla sua cessione.

Milan, Tare è ormai ufficiale: scelta dell’allenatore e rivoluzione sul mercato

Saranno molti i fronti su cui si dispiegherà, di certo, l’azione del nuovo ds Tare. L’ufficialità è stata di fatto anticipata dal post su Facebook di un ministro albanese, che gli augura l’in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

La prima decisione, comunque, compravendita dei calciatori a parte, sarà la scelta del nuovo allenatore. In pole pare esserci Vincenzo Italiano tra tutti gli altri nomi, i vari Sarri, Conte, Fabregas, Thiago Motta vengono soltanto in secondo piano. Si tratta di una decisione cruciale e da non fallire, visto come sono andate le cose quest’anno con Fonseca e Conceicao.