Milan, ecco il primo rinforzo: in rossonero grazie a Emerson Royal

Il terzino brasiliano può lasciare il Milan a fine stagione, entra in uno scambio fondamentale per il mercato del Diavolo

Alla ricerca costante di equilibrio, per tutta la stagione, senza mai riuscire a trovarlo, o forse no. Il Milan può averlo trovato all’improvviso proprio sul finale di annata, con le ultime gare che hanno visto invertirsi il trend e proporre una squadra rossonera diversa e più efficace. Troppo tardi, probabilmente, per riaprire il discorso Champions in campionato, non ancora per chiudere con dignità la stagione, provando a regalarsi la Coppa Italia. E magari effettuando valutazioni differenti rispetto ai temi di calciomercato.

Era un Milan che fino a poche settimane fa sembrava destinato a una autentica rivoluzione in campo e fuori. Ora, la situazione potrebbe essere cambiata. I big della squadra vanno verso la conferma, mentre per quanto riguarda i cambiamenti ci saranno di sicuro, ma in maniera forse meno incisiva. Potrebbe esserci da salvare più del previsto del gruppo attuale. E chissà che anche Conceicao non si guadagni una sorprendente permanenza.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare in ogni caso Milano, c’è Emerson Royal. Che aveva avuto un impatto discreto in stagione, prima di infortunarsi. Rimasto fuori a lungo, il brasiliano è ormai vicino al rientro. Ma potrebbe ritrovare il campo con un’altra maglia, agevolando un acquisto milanista.

Milan, Emerson Royal torna al Betis: carta vincente per Cardoso

Secondo alcune indiscrezioni riportate da ‘Elgoldigital’, Emerson Royal sarebbe tentato dal ritorno al Betis, dove ha vissuto stagioni importanti. E dove sarebbe un innesto di esperienza e qualità per una squadra che potrebbe, a sorpresa, disputare la prossima edizione della Champions League.

Il Milan lo lascerebbe andare senza troppi rimpianti, avendo trovato in Walker un riferimento sulla fascia destra. E magari provando a inserirlo come contropartita per Johnny Cardoso, centrocampista che viene seguito da tempo. Il Betis sa che arriveranno offerte numerose per lo statunitense, che può voler spiccare il volo verso squadre più prestigiose. E per questo potrebbe accettare Emerson Royal più un conguaglio economico tra i 10 e i 15 milioni.

Milan, l’indizio per la partenza di Emerson Royal: dipende anche da Florenzi

La partenza di Emerson Royal potrebbe oltretutto essere indirizzata anche da un altro fattore. Vale a dire, la ritrovata centralità di Florenzi in spogliatoio e non solo.

Il ruolo dell’ex romanista potrebbe garantirgli, al rientro dall’infortunio, il rinnovo a sorpresa. Sembra che sia una figura molto ascoltata da compagni e staff. Dunque, per Emerson Royal ci sarebbe meno spazio e dunque un ulteriore indizio verso la sua partenza, che risulterebbe, nel complesso, un buon affare per il Milan.