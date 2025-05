Milan, eliminata anche la Primavera: stagione da incubo per i rossoneri

Milan, delusione anche dal mondo della Primavera: stagione da incubo per i rossoneri che devono incassare l’ennesimo colpo.

Non c’è via d’uscita per il Milan nemmeno nella categoria della Primavera e i rossoneri hanno ricevuto l’ennesima batosta della stagione. La squadra è volata ai playoff per la lotta allo Scudetto del campionato Primavera e la squadra in queste ore ha affrontato la sfida con il Sassuolo per aggiudicarsi un posto nella semifinale già programmata contro l’Inter.

Lo schema dei playoff vedeva il Milan contro il Sassuolo nel primo turno, mentre l’altra gara tra Fiorentina e Juventus. La sfida però si è conclusa nel peggiore dei modi, ennesima delusione di una stagione letteralmente da dimenticare.

Primavera Milan ko, ennesimo tonfo per Cardinale

Il Milan Primavera ha concluso da poco la sfida secca nei playoff per la lotta allo Scudetto contro il Sassuolo. La sfida è stata giocata su territorio neutro a Bagno a Ripoli (Firenze) allo Stadio Curva Fiesole del Centro Sportivo Rocco B. Commisso Viola Park. La squadra rossonera ha dovuto arrendersi al risultato di 3-0, tutte e tre le reti realizzate nel primo tempo del match.

A segno Knezovic con una doppietta e Di Bitonto che ha siglato la rete del 2 a 0, una sfida a senso unico ed i rossoneri – dopo le difficoltà in Prima squadra e con il Milan Futuro, devono arrendersi anche con la Primavera.